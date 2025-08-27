Nelegálne parkovisko v Tatrách je pascou na turistov: Domáci sa sťažujú, úrady konečne zakročili

Vo Vysokých Tatrách, konkrétne na Tatranských Matliaroch, v lokalite známej ako Dvory pod plesami, pretrváva dlhoročný problém s nelegálnym parkoviskom. Turisti aj miestni obyvatelia upozorňujú na praktiky majiteľov, ktorí podľa ich slov neoprávnene vyberajú poplatky za parkovanie vo výške 15 eur na deň, a to aj napriek tomu, že plocha nemá potrebné povolenia ani infraštruktúru.
Na situáciu v minulosti upozornila televízia TA3. Od roku 2023 však k náprave nedošlo, a to napriek tomu, že na problémy upozorňuje aj mesto Vysoké Tatry a niektorí turisti. Interez s tipom na tému oslovila nahnevaná čitateľka, ktorá upozorňuje, že takéto parkovisko kazí Tatrám dobré meno. „Takíto „podnikatelia“ kazia turistom i domácim dojem z Tatier a robia nám zlé meno. Pokiaľ viem, sťažovalo sa už veľa ľudí – hlavne miestni Matliarčania na úradoch –, ale nič sa nedeje a parkovanie veselo pokračuje,“ napísala nám čitateľka.
Podľa dostupných informácií ide o pozemok vedený ako dvor, ktorý nie je oficiálne registrovaný ako parkovisko. Chýba drenáž, povolené dopravné napojenie aj ďalšie náležitosti, ktoré musí mať legálne prevádzkované parkovisko. Návštevníci zároveň upozorňujú, že autá parkujú priamo na tráve, čo spôsobuje poškodzovanie prírody. O skúsenostiach hovoria aj recenzie na parkovisko, kde šoféri vravia o prehnanej cene a nedostatočných službách.
Situáciu ešte viac komplikuje bezpečnosť – na mieste je popri ceste plná čiara, a teda vozidlá by tam správne nemali ani odbočovať. Majitelia však podľa nášho zdroja používajú farebný sprej, aby vytvorili ilúziu prerušovanej čiary a navádzajú tak vodičov na svoj pozemok.
Zámerne ich zavádzajú
Nepríjemným zistením je aj postup pri výbere parkovného. Zahraniční turisti, ktorí platia v hotovosti, často nedostanú žiadny doklad o zaplatení. Majitelia pozemku si najnovšie v mapách premenovali názov lokality na „Parking Biela Voda“. V skutočnosti sa však oficiálne parkovisko Biela Voda nachádza inde – v Tatranských Žľaboch. Mnohí turisti sú tak zámerne zavádzaní navigáciou a prichádzajú na nesprávne miesto.
Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák pre Interez potvrdil, že problém je známy už od roku 2016. Vlastník pozemkov podľa jeho slov začal nelegálnym výrubom stromov, pokračoval nepovolenou stavebnou činnosťou a postupne na mieste vytvoril plochu, ktorú využíva na parkovanie. „Stavebný úrad vykonal niekoľko štátnych stavebných dohľadov a vydal rozhodnutia o odstránení stavieb, ktoré boli nakoniec odstránené až v roku 2024 na základe exekučného konania,“ uviedol Štefaňák.
Mesto podľa jeho slov dlhodobo upozorňuje aj ďalšie úrady na viaceré porušenia – nelegálne prevádzkovanie bufetu, neoprávnené vyberanie parkovného či umiestňovanie dopravných značiek a vytvorenie vjazdu bez potrebných povolení. Situácia sa však doposiaľ nezmenila.
K posunu by mohlo dôjsť až po rozhodnutí Okresného úradu Poprad z 12. augusta 2025. Ten nariadil osadenie zvodidiel na úseku nelegálneho vjazdu a výjazdu na cestu II/537, ktorú spravuje Prešovský samosprávny kraj. Po ich inštalácii by mal byť prístup na pozemok výrazne obmedzený, čo by mohlo problematickú situáciu vyriešiť. Majiteľov parkoviska sme oslovili so žiadosťou o stanovisko, no na naše otázky nereagovali.
