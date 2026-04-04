Čech sa ubytoval v najdrahšom hoteli Slovenska: Cena za noc sa môže vyšplhať aj na 2 241 eur

Petra Sušaninová
Youtuber priznal, že sotva vystúpil z auta a už musel utratiť niekoľko desiatok eur.

Slovensko jednoznačne má turistom čo ponúknuť. Avšak neraz za „alpské ceny“, z ktorých sa vám zatočí hlava. Český youtuber Pan Plešatý sa ubytoval v najdrahšom hoteli na Slovensku. Stálo to však za to?

Esencia luxusu

Pan Plešatý začína svoju návštevu Slovenska v Jasnej, ktorú nazval „slovenským Aspenom“. Ubytoval sa v 5-hviezdičkovom hoteli, ktorý je podľa jeho slov tým najdrahším na Slovensku. Za noc tu človek môže nechať aj 2 241 eur (v cene ešte nie sú raňajky). Za základné ubytovanie dáte niečo menej ako 300 eur na noc. Je to vraj esencia luxusu v Nízkych Tatrách.

Nepobudol však len v hoteli. Za spiatočný lístok za lanovku na Chopok zaplatil 33 eur. Rozhodol sa, že si tu neužije len výhľady, ale aj dobré jedlo. Polievky stáli 5,60 eura a hlavné jedlo v podobe mäsových guličiek stálo 14,50 eura. Celkovo za polievku, hlavné jedlo a minerálku zaplatil viac ako 27 eur.

Panovi Plešatému sa ale nepozdávalo, že hoci si podnik hovorí „reštaurácia“, ide skôr o jedáleň, kde si človek jedlo musí sám odniesť na tácke. „Za tie ceny sa najem aj v Alpách,“ dodal. Myslí si, že aj v michelinskej reštaurácii sa najete za podobnú sumu a nemusíte si ťahať tácku ako v školskej jedálni.

Prekvapili ho buchty na pare

Čo sa ubytovania v najdrahšom hoteli týka, ani tu to nezačalo práve najslávnejšie. Youtuber vysvetlil, že od 5-hviezdičkového hotela očakáva, že zamestnanec príde na parkovisko vyzdvihnúť batožinu a odnesie mu ju do izby a nebude sa s ňou musieť sám vláčiť po recepcii. Pýta sa, prečo si má človek platiť za 5 hviezdičiek, keď služby nie sú adekvátne k danému štandardu.

Pan Plešatý napokon za ubytovanie zaplatil 320 eur, mal však možnosť ubytovať sa v lepšej izbe, za príplatok vo výške 50 eur. Výhľady z hotela sú naozaj čarovné a ponúka skvelý welless. Nechýbajú bazény, sauny či detský kútik. Hotel dokonca disponuje aj vlastným kinom a posilňovňou. Z hotelovej večere, ako aj z raňajok, bol nadšený.

Hoci mu však jedlo chutilo, dojem miestami kazil personál, ktorý sa pýtal, či je všetko v poriadku práve v čase, keď mal plné ústa. Prekvapili ho buchty na pare. Nie celkom rozumel tomu, čo vlastne konzumuje. Dospel k záveru, že je to ako „knedlík“, no hutnejšie. Príliš nadšený nebol.

Hotel je skvelý, no služby by mohli byť lepšie

