Keď ho v 90. rokoch otvárali, pobláznil hlavné mesto. Prvý bratislavský McDonald’s je zatvorený, zákazníkov čakajú zmeny

Populárna sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s vstúpila na slovenský trh v roku 1995. Stalo sa tak v Banskej Bystrici, ktorú zanedlho nasledovala Bratislava. Prvý mekáč v hlavnom meste svoje brány otvoril na Námestí SNP a okamžite sa stal vyhľadávanou zastávkou mnohých návštevníkov Starého Mesta.
Lokalita okolo Kamenného námestia patrí medzi prirodzene frekventované časti nášho hlavného mesta. Veľmi obľúbený bol, hlavne v minulosti, OD Prior, v súčasnosti veľa Bratislavčanov vyhľadáva aj Starú tržnicu. V tesnom dotyku s nimi sa nachádza tiež prevádzka McDonald’s, ktorá sa dodnes pýši titulom prvej bratislavskej reštaurácie tohto fastfoodového reťazca.
Výborné umiestnenie, prístup priamo z ulice či široké otváracie hodiny vytvorili z tejto prevádzky známe miesto. Ako si však Bratislavčania či turisti mohli v poslednej dobe všimnúť, najstarší McDonald’s má už nejaký čas zatvorené. Podobné údaje svietia aj na googli a oznámenie o dočasne nedostupnej reštaurácii nájdeme aj na oficiálnom webe spoločnosti.
Rekonštrukcia a moderné priestory
Ak je niečím obľúbená sieť rýchleho občerstvenia všeobecne známa, je to fakt, že svoje reštaurácie si vyberá starostlivo a len tak ich trvalo nezatvára. Pochopiteľne, platí to aj v tomto prípade a tradičná bratislavská reštaurácia aktuálne prechádza rozsiahlejšou rekonštrukciou. Známy je už dátum, kedy svoje vynovené priestory otvorí pre návštevníkov – stať by sa tak malo 2. septembra, vyplýva to z pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia.sk.
„Hľadáme spoľahlivých ľudí, ktorí sa neboja nových výziev. Reštaurácia McDonald’s na Námestí SNP v Bratislave prechádza rekonštrukciou a otvára sa 2. 9. 2025,“ priblížila spoločnosť v ponuke.
Prevádzku zároveň titulovala ako „najmodernejšiu reštauráciu v centre Bratislavy“. My sme sa s otázkami ohľadne prebiehajúcej rekonštrukcie obrátili aj na zástupcov McDonaldu Slovensko, v prípade zaslania odpovedí budeme článok aktualizovať.
McDonald’s v Budči
Pobočiek rýchleho občerstvenia pod známou značkou na Slovensku pribúda a výnimkou nie sú ani lokality, v ktorých spoločnosť zatiaľ nepôsobila. V máji napríklad otvoril prvú prevádzku v Spišskej Novej Vsi, najnovšie mieri do obce Budča.
Reštaurácia McDonald’s v Budči, nachádzajúca sa v blízkosti Čertovskej koliby, je aktuálne vo fáze výstavby,“ uviedla pre interez Lucia Poláčeková z komunikačného oddelenia spoločnosti. Ako dodala, aj táto pobočka bude obsahovať všetky štandardné prvky, na ktoré sú zákazníci naprieč Slovenskom zvyknutí.
Malá obec je zaujímavá predovšetkým vďaka svojej strategickej polohe hneď vedľa rýchlostnej cesty R1. Zároveň leží medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom na trase, ktorú využívajú mnohí miestni, ale tiež tranzitujúci na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do hlavného mesta.
