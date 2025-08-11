O prácu prídu stovky Slovákov, v najväčšej štátnej firme ohlásili hromadné prepúšťanie. Rázne škrty jej majú pomôcť

Ilustračná foto: Autor: WizzardVlastné dielo, CC BY-SA 4.0, Odkaz

Jakub Baláž
S nástupom nového šéfa boli avizované aj veľké zmeny, ktoré by mali najväčšiu štátnu firmu výrazne pretransformovať.

Keď do vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) nastúpil nový vedúci, naznačil, že bude chcieť v štátnej firme urobiť niekoľko zmien. Tie by mali prispieť k jej efektívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu fungovaniu. Medzi plánovanými krokmi sa spomínala aj redukcia zamestnaneckej štruktúry. Tá sa teraz potvrdila.

O možnom hromadnom prepúšťaní v ŽSR sme vás prvý raz informovali ešte počas júla. V tej dobe ešte spoločnosť nevedela upresniť časový harmonogram, ani približný počet prepustených pracovníkov. Na potrebnú reformu upozorňovali aj viacerí odborníci a nie je preto prekvapením, že k nej napokon dôjde.

Ako teraz informoval portál Aktuality.sk, prepúšťanie už potvrdila najväčšia štátna firma, ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ohrozených je zatiaľ viac ako 300 miest

Hromadné prepúšťanie bolo úradom nahlásené iba pred pár dňami, konkrétne 31. júla. Počet ohrozených pracovných miest je 305. ŽSR priblížili, že procesy týkajúce sa zmien v zamestnaneckých štruktúrach už boli spustené a týkať sa majú viacerých pozícií.

Na základe rozsiahlej analýzy boli identifikované pracovné pozície, ktoré plánujeme optimalizovať naprieč celou štruktúrou spoločnosti, a to od riadiacich, vedúcich, administratívnych pozícií až po prevádzkových zamestnancov,“ upresnila pre Aktuality hovorkyňa Petra Lániková.

Ilustračná fotografia prác na železnici. Foto: TASR – Dano Veselský

V súčasnosti však nie je jasné, kedy by malo k avizovanému prepúšťaniu dôjsť. Vylúčené nie je ani to, že nepôjde o jedinú vlnu, to však zatiaľ kompetentní komentovať nechceli. Vedenie ŽSR má v tejto veci rokovať aj s odborármi, podľa ktorých môže byť konečný scenár optimistickejší. V praxi totiž môže štátna firma prepusteným pracovníkom ponúknuť iné voľné miesta vo svojej štruktúre.

ŽSR sa v uplynulých dvoch rokoch dostali do zelených čísel po rokoch strát. Podľa hospodárskych výsledkov spoločnosti vlani vzrástli tržby o 3 % na 192 miliónov eur, pričom zisk až o 330 % (8,80 milióna eur). Najkritickejší bol z pohľadu čísel rok 2022, kedy pri tržbách 191 milióna eur vykázala štátna firma stratu atakujúcu 80 miliónov eur.

Problémom spoločnosti je to, že kým v niektorých sférach je takpovediac prezamestnaná, inde odborní pracovníci chýbajú. Presun pracovnej sily je teda možný, no nebude sa môcť realizovať bez dodatočnej rekvalifikácie. Ostatným sú ŽSR pripravené pomôcť a poskytovať informačno-poradenské služby zamerané na vyhľadávanie a ponuku pracovných miest v oblasti, v ktorej pracujú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V špeciálnom supermarkete budú čoskoro nakupovať ďalší Slováci. Unikátny koncept sa rozšíri na frekventovanom ťahu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac