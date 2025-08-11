O prácu prídu stovky Slovákov, v najväčšej štátnej firme ohlásili hromadné prepúšťanie. Rázne škrty jej majú pomôcť

Keď do vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) nastúpil nový vedúci, naznačil, že bude chcieť v štátnej firme urobiť niekoľko zmien. Tie by mali prispieť k jej efektívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu fungovaniu. Medzi plánovanými krokmi sa spomínala aj redukcia zamestnaneckej štruktúry. Tá sa teraz potvrdila.
O možnom hromadnom prepúšťaní v ŽSR sme vás prvý raz informovali ešte počas júla. V tej dobe ešte spoločnosť nevedela upresniť časový harmonogram, ani približný počet prepustených pracovníkov. Na potrebnú reformu upozorňovali aj viacerí odborníci a nie je preto prekvapením, že k nej napokon dôjde.
Ako teraz informoval portál Aktuality.sk, prepúšťanie už potvrdila najväčšia štátna firma, ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Ohrozených je zatiaľ viac ako 300 miest
Hromadné prepúšťanie bolo úradom nahlásené iba pred pár dňami, konkrétne 31. júla. Počet ohrozených pracovných miest je 305. ŽSR priblížili, že procesy týkajúce sa zmien v zamestnaneckých štruktúrach už boli spustené a týkať sa majú viacerých pozícií.
„Na základe rozsiahlej analýzy boli identifikované pracovné pozície, ktoré plánujeme optimalizovať naprieč celou štruktúrou spoločnosti, a to od riadiacich, vedúcich, administratívnych pozícií až po prevádzkových zamestnancov,“ upresnila pre Aktuality hovorkyňa Petra Lániková.
V súčasnosti však nie je jasné, kedy by malo k avizovanému prepúšťaniu dôjsť. Vylúčené nie je ani to, že nepôjde o jedinú vlnu, to však zatiaľ kompetentní komentovať nechceli. Vedenie ŽSR má v tejto veci rokovať aj s odborármi, podľa ktorých môže byť konečný scenár optimistickejší. V praxi totiž môže štátna firma prepusteným pracovníkom ponúknuť iné voľné miesta vo svojej štruktúre.
Problémom spoločnosti je to, že kým v niektorých sférach je takpovediac prezamestnaná, inde odborní pracovníci chýbajú. Presun pracovnej sily je teda možný, no nebude sa môcť realizovať bez dodatočnej rekvalifikácie. Ostatným sú ŽSR pripravené pomôcť a poskytovať informačno-poradenské služby zamerané na vyhľadávanie a ponuku pracovných miest v oblasti, v ktorej pracujú.
