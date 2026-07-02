Hororový prípad: 16 detí zavrela rodina na 4 roky do izby plnej odpadkov a výkalov, niektoré boli v kritickom stave

Príbuzní nájdených detí

Príbuzní nájdených detí, foto: Vinton County Court

Petra Sušaninová
Polícia objavila deti náhodne, počas vyšetrovania iného prípadu.

Z chátrajúceho domu na vidieku v americkom Ohiu bolo zachránených šestnásť detí v zlom fyzickom, ale aj psychickom stave. Počas uplynulých štyroch rokov boli väčšinu času uväznené v jednej izbe v neúnosných podmienkach. Niektoré z nich boli v kritickom stave a boli ihneď prevezené do nemocnice a zverené do rúk lekárov. Susedia ani len netušili, že existujú. Obvinení boli rodičia a starí rodičia.

Polícia deti objavila náhodne

Ako informuje The Guardian, deti vo veku od jeden a pol roka do osemnásť rokov pochádzali z tej istej rodiny. Štyri roky boli nútené stráviť v miestnosti plnej výkalov a odpadkov. Niektoré z detí nedokázali ani hovoriť. 18-ročné dievča bolo mentálne zaostalé a nedokázalo vyhláskovať svoje meno.

Miestny šerif Ryan Cain sa vyjadril, že väčšina ľudí v okolí drží v lepších podmienkach aj svoj dobytok. Miesto, ktoré policajti objavili, označil za absolútne nechutné. Rodičia, ale aj starí rodičia detí boli obvinení zo zanedbania a z toho, že deťom spôsobili vážnu fyzickú ujmu.

Miestnosť so zanedbanými deťmi sa podarilo objaviť počas vyšetrovania nesúvisiaceho prípadu. To, čo polícia videla, popísala ako čisté zlo a hrôzu. Generálny prokurátor Andy Wilson situáciu označil za to najhoršie, čo počas svojej kariéry videl. Hovorí o podmienkach, ktoré by ste nepriali ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi, nie to ešte deťom.

Príbuzný nájdených detí
Príbuzný nájdených detí, foto: Vinton County Court

Deti boli prevezené do nemocnice

Šerif popísal, že deti boli nútené tráviť takmer všetok svoj čas v izbe s rozmermi 3,6-krát 3,6 metra. Nepopísal presné detaily, no polícia v dome nenašla klietky. Sedem detí bolo nutné previezť do nemocnice. Utrpeli bližšie nepopísané poranenia a traumy. Dve z detí boli v takom vážnom stave, že boli ihneď do nemocnice prevezené letecky. Jedno z nich bolo v kritickom stave a bola nutná intubácia.

Dom hrôzy
Dom, v ktorom boli držané deti, foto: SITA/AP

Vyšetrovatelia uviedli, že členovia rodiny sa v priebehu posledných dvoch desaťročí sťahovali po južnom Ohiu a zdá sa, že sa vyhýbali zakladaniu zdravotných a úradných záznamov. Deti tiež neboli zapísané do školy. Zdalo sa, ako keby okrem štyroch obvinených členov rodiny o deťoch nikto ani len nevedel.

Terri Siders, príbuzná rodiny sa pre médiá vyjadrila, že od nich nič nepočula a nevie o nich už najmenej 8 rokov. Vedela síce, že jej príbuzní majú niekoľko detí, no osobne sa s nimi nikdy nestretla.

Príbuzná nájdených detí
Príbuzná nájdených detí, foto: Vinton County Court

Susedia netušili o ich existencii

Šokovaní boli aj susedia v mestečku s približne 1 000 obyvateľmi. Netušili, aký horor dom za svojimi múrmi ukrýva. Deti vraj nikdy nevideli a ani len netušili, že existujú. Polícia doplnila, že zatiaľ nie je celkom jasné, v akom príbuzenskom vzťahu všetky detí sú. Je si ale istá, že isto o rodinnú situáciu a nie o obchodovanie s deťmi.

„Deti si zaslúžia lepšie zaobchádzanie zo strany svojich rodičov, opatrovníkov a poručníkov. Žiadne dieťa by nemalo znášať takéto podmienky,“ vyjadril sa podľa Mail Online prokurátor. Dodal, že jeho úrad je pripravený urobiť všetko pre to, aby sa deti dostali do dobrých rúk a našli milujúci domov, kde sa s nimi bude zaobchádzať s láskou a starostlivosťou, akú si zaslúžia. Štyria obvinení boli v stredu ráno predvedení pred okresný súd a zostávajú vo väzbe s kauciou vo výške 300 000 dolárov.

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