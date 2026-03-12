Kauza divnej chuti minerálok má nové vysvetlenie: Sťažnosti prichádzali aj z Česka

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Čo spôsobilo zmenenú chuť minerálok?

Slováci si pred časom všimli, že minerálky, ktoré bežne kupovali, začali chutiť akosi zvláštne. Niektorí sa ich dokonca rozhodli aj reklamovať. Spoločnosť BUDIŠ a. s. objasnila, čo zmenu spôsobilo.

Ľuďom sa nepozdávala zmenená chuť

Ako sme vás informovali, na Reddite sa objavila otázka, či si aj niekto iný všimol, že minerálky zmenili chuť a začali chutiť akosi divne. Autor príspevku píše, že ich kupoval často, no koncom minulého roka sa vo výrobnom procese možno niečo zmenilo a teraz chutia zvláštne umelo. Hovorí o dvoch známych minerálkach, ktoré kupuje mnoho Slovákov.

Minerálky podľa komentujúcich chutia ako plast. Ako keby fľaša ostala stáť po celý deň na slnku. Ďalší prirovnáva chuť minerálky k bublifuku. Viacerí komentujúci potvrdili, že niečo sa podľa nich na minerálkach zmenilo.

Divná chuť minerálok Gemerka a Saguaro.
by
u/MongooseLongjumping9 in
Slovakia

Oslovili sme spoločnosť BUDIŠ a. s. a opýtali sme sa, či postrehla v posledných mesiacoch problémy. „Spoločnosť BUDIŠ a. s. eviduje v poslednom období ojedinelé podnety spotrebiteľov týkajúce sa zmeny senzorického profilu (vône a chuti) minerálnej vody Gemerka. Chceme zdôrazniť to najdôležitejšie: Všetky naše produkty sú zdravotne úplne nezávadné,“ reagovala senior brand manager Alexandra Neštinová zo spoločnosti BUDIŠ a. s..

