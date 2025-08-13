Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Televízny ženích prezradil, prečo sa rozhodli ísť od seba

Láske z tretej série Ruže pre nevestu je koniec.

Nie je to tak dávno, čo víťazka tretej série Ruže pre nevestu v špeciálnej epizóde potvrdila, že s televíznym ženíchom aj po šou tvoria pár a rozhodli sa ostať spolu. Celé týždne sa tak skrývali pred zvedavými očami verejnosti a v tajnosti budovali svoj vzťah. Tomu je však dnes už koniec.

Ako prezradila aj samotná Markíza, čím je táto informácia oficiálne potvrdená, Rasťo Zvara a jeho vyvolená Karolína už viac netvoria pár. Ženích sa pritom nezdráhal prezradiť dôvod rozchodu, pričom netreba čakať nič dramatické.

„Áno, je to pravda, rozišli sme sa. Každý vzťah je komplikovaný a náš bol, bohužiaľ, aj pod mediálnym tlakom ešte komplikovanejší. Po šou sme sa museli dlho schovávať, čo vzťahu rozhodne neprospieva. Naše city sa preto tak úplne nespojili v ten správny moment. Nikto nikomu nič zlé neurobil, no nevedeli sme tomu potom dať tých 100 %. Preto sme si spoločne sadli a rozhodli sme sa, že to skončíme. Oboch nás to veľmi mrzí. Svet však ide ďalej a s Karolínou zostávame aj naďalej kamarátmi,“ prezradil Rasťo pre Markízu.

Slová na záver

Bližšie vyjadrenie napísal aj na svojom Instagrame, kde uviedol: „V živote sa všetko deje pre niečo. Nám to s Karolínou, bohužiaľ, nevyšlo napriek tomu, že sme sa obaja snažili. Som vďačný za každý jeden moment s ňou a za to, že sme sa spoznali.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa zvarci (@zvarci)

Karolínu pritom opísal najkrajšími slovami. Pokračoval: „Je to pre mňa úžasná žena a myslím, že sme si navzájom toho odovzdali veľmi veľa. To, čo sme zažili počas šou a po nej, vieme pochopiť asi iba my dvaja. Vzťahy sú komplikované samé o sebe a o to viac, keď sú umocnené vzdialenosťou, časom, tlakom zvonka a ďalšími okolnosťami, ktorým sme spolu čelili, a na ktoré nebol ani jeden z nás zvyknutý. Bolo to krásne a skutočné. Ako z filmu, na ktorý nikdy nezabudnem. Nie som typ človeka, ktorý chce zachádzať do podrobností. Mrzí ma to. Zem sa však točí ďalej a my pokračujeme na našich cestách, len oddelene. Všetko len to najlepšie Karolína. Ďakujem ti. One love.“

