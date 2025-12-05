Možno ste ho zbadali aj vy: Karl Bushby kráča okolo sveta už 27 rokov, teraz by mal byť v okolí Bratislavy

Ľudia si v živote určujú rôzne ciele. Niekto túži po rodine, kariére a krásnom domove. Potom sú tu ľudia, ktorých cieľ je menej obvyklý. Áno, mnoho ľudí túži precestovať celý svet. Bývalý britský výsadkár Karl Bushby to však povzniesol na úplne inú úroveň. Chce ho precestovať pešo a bez prestávky. V roku 1998 sa rozhodol túto svoju víziu realizovať a už vyše štvrťstoročie putuje. Momentálne je dosť možné, že ho môžete stretnúť aj na Slovensku.
Ako informovalo britské BBC, Karl Bushby začal svoju výpravu v Čile v roku 1998. Od tej doby prešiel americkým a ázijským kontinentom, preplával 300 kilometrov cez Kaspické more a bojoval s ľadovými kryhami aj ľadovými medveďmi v Beringovom prielive. Všetko to zvládol bez využitia akéhokoľvek dopravného prostriedku okrem lode.
Pravdepodobne pôjde aj cez Slovensko
Naposledy sa podľa agentúry Reuters nachádzal v maďarskom meste Komárom a svoj konečný cieľ, rodné mesto Hull vo Veľkej Británii, má naplánované dosiahnuť v septembri roku 2026. Podľa týchto informácií a pohľadu na mapu je teda veľmi pravdepodobné, že pôjde cez Slovensko. Možno sa už na našom území dokonca nachádza.
Ťažké začiatky a ešte ťažší koniec
V rozhovore pre BBC spomenul, že keď 1. novembra 1998 vyrazil na cestu, pozeral sa na takmer 58-tisíc kilometrov dlhú trasu bez toho, aby vedel, ako ju vôbec dokáže prejsť.
„Postupne nás zastavili problémy s vízami, finančnými krízami či pandémiou. Narazili sme na všetko, čo sa dalo. Bolo to nesmierne náročné, no vždy sme zostali verní pôvodnému cieľu a nikdy sme neustúpili z plánovanej trasy,“ povedal pre BBC. So svojou ženou sa rozviedol v čase, keď sa vydal na cestu.
Bushby priznal, že počas výpravy boli aj momenty, keď mu išlo o život, no psychicky sa na ne pripravil. O návrate domov hovorí veľmi rozpačito. Opätovné stretnutie s rodinou bude podľa neho vyzerať tak, že sa budú musieť „znova spoznávať“.
Problémy v Rusku a plán B
Najťažšie úseky zažil v Dariéne medzi Kolumbiou a Panamou. Strávil tam dva mesiace a bol na 18 dní zadržaný. Neskôr postupoval cez USA, Aljašku a Beringov prieliv. Víza a bezpečnostné obmedzenia v Rusku spomalili jeho postup. Päťročný zákaz vstupu do krajiny obchádzal spoluprácou s National Geographic.
Kvôli vízam musel prejsť pešo po celých USA, 4 800 kilometrov z východného pobrežia na západné. Dôvod? Osobne požiadal o zrušenie zákazu na ruskom veľvyslanectve. Expedícia pokračovala cez Mongolsko, púšť Gobi, Kazachstan, Uzbekistan a Turkménsko. Kvôli odmietnutiu víz do Iránu sa Bushby vrátil do Mexika a odtiaľ si naplánoval alternatívnu trasu – plavbu cez Kaspické more.
Plavba 288 kilometrov trvala 32 dní a museli čeliť rozbúrenej vode a silnému vetru.
Zažil vzostup sociálnych sietí, vojny aj pandémiu
Celá expedícia mala pôvodne trvať približne 12 rokov, no jeho putovanie sa napokon natiahlo na viac ako štvrťstoročie. Počas cesty zažil mnoho vecí, ktoré si nevedel predstaviť, ako napríklad pandémiu COVID-19 a množstvo vojnových konfliktov.
V čase, keď cestu začínal, neboli rozšírené ani sociálne siete. Do cieľa mu chýba už menej ako 3000 kilometrov. Ak sa mu to podarí, po 28 rokoch konečne dosiahne to, čo si zaumienil: Prejsť svet bez použitia dopravných prostriedkov.
