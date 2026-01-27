Karel Hirman v 1 na 1: Ficova vláda nás zastrašuje. Nemáme sa miešať do kšeftov mocných

Slovensko podpísalo so Spojenými štátmi rámcovú, zatiaľ právne nezáväznú dohodu o spolupráci v jadrovej energetike. V hre je investícia, ktorá má byť jednou z najväčších, ak nie najväčšou infraštruktúrnou investíciou v dejinách krajiny – a napriek tomu o nej neviem takmer nič. Nevieme, prečo práve americký partner, prečo sa má záväzný kontrakt pripravovať v horizonte jedného roka, keď podobné projekty vznikajú celé roky, a ani prečo o zámere neboli vopred informovaní koaliční partneri premiéra. Bývalý minister hospodárstva v rozhovore uviedol, že nerozumie, prečo nebolo memorandum podpísané medzi SR a USA zverejnené. Zároveň tvrdí, že výstavba nového reaktora sa môže navýšiť z plánovaných 15 miliárd na 40 miliárd amerických dolárov.
S moderátorkou Karolínou Piliarovou sa rozprávali aj o energopomoci na Slovensku, ktorá sa spustila pod taktovkou ministerstva hospodárstva. Hirman energopomoc z dielne ministerky Sakovej kritizuje s tým, že je asociálna a nepomáha tým, ktorí ju potrebujú najviac.
Ako člen predsedníctva Demokratov sa vyjadril aj k domovej prehliadke a predvedeniu na výsluch Zuzany Šubovej, ktorej Pirátska strana úzko spolupracuje s Demokratmi. Hirman si myslí, že opoziční predstavitelia tento neprimeraný postup polície dostatočne neodsúdili a nezastali sa jej práve tí, ktorí sa „vyšplhali po jej chrbte.“
Toto a veľa zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Karlom Hirmanom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Aplle podcasts.
