Kaliňák v prejave v Kyjeve oznámil, že Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Oznámil to v pondelok minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr RBC Ukraine, Interfax Ukraine, portálu Ukrajinska pravda a príspevku ukrajinského ministerstva obrany na sociálnej sieti Telegram.
14. balík pomoci
Kaliňák na fóre oznámil, že spoločne s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, podľa ktorého Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu pomoc. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.
Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom a identifikovať potenciálne projekty na rozšírenie „už aj tak pomerne komplexnej obrannej spolupráce“.
Kaliňák poznamenal, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lídri obrannú spoluprácu identifikovali ako jednu z hlavných tém nadchádzajúceho štvrtého spoločného medzivládneho zasadnutia.
Slovensko poskytlo Ukrajine od februára 2022 13. balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Štrnásty balík v hodnote 40,3 milióna eur Ficova vláda zamietla v novembri 2023.
