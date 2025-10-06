Kaliňák v prejave v Kyjeve oznámil, že Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

TASR
Matej Mensatoris
Vojna na Ukrajine
Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.

Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Oznámil to v pondelok minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr RBC Ukraine, Interfax Ukraine, portálu Ukrajinska pravda a príspevku ukrajinského ministerstva obrany na sociálnej sieti Telegram.

14. balík pomoci

Kaliňák na fóre oznámil, že spoločne s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, podľa ktorého Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu pomoc. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.

Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom a identifikovať potenciálne projekty na rozšírenie „už aj tak pomerne komplexnej obrannej spolupráce“.

Kaliňák poznamenal, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lídri obrannú spoluprácu identifikovali ako jednu z hlavných tém nadchádzajúceho štvrtého spoločného medzivládneho zasadnutia.

Slovensko poskytlo Ukrajine od februára 2022 13. balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Štrnásty balík v hodnote 40,3 milióna eur Ficova vláda zamietla v novembri 2023.

