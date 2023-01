Jenna Ortega sa vyjadrila po tom, ako Netflix oznámil príchod 2. série seriálu Wednesday. Poslala odkaz fanúšikom

Ako sme vás informovali, Netflix po niekoľkých týždňoch oficiálne obnovil seriál Wednesday na druhú sériu. Jenna Ortega v nadväznosti na to na Twitteri ľuďom odkázala, že im ďakuje.

Jenna Ortega na Twitteri prezdieľala správu, ktorú zverejnil oficiálny účet Netflixu o tom, že druhá séria obrovského seriálového hitu Wednesday bude realitou.

„Ďakujem všetkým, ktorí umožnili nasledujúcu sezónu uskutočniť. Celé to bolo neskutočné,“ napísala herečka v príspevku a fanúšikom tak poslala svoje „ďakujem“.

Thanks to everyone who made this upcoming season possible. This has all been pretty surreal https://t.co/cIeJLr9qwh

— Jenna Ortega (@jennaortega) January 6, 2023