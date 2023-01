Sú pikantné a za žiadnu cenu ich nepozerajte s rodičmi: Filmy plné erotiky z roku 2022, pri ktorých sa budete červenať

Aj minulý rok priniesol viacero filmov, v ktorých nechýbala dávka šteklivých a poriadne horúcich scén. Vybrali sme tie najvýraznejšie z nich, od drám cez komédie až po horory, ktoré spája jedno — sú také horúce, až sa pri ich sledovaní budete červenať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozrite si aj náš prehľad najlepších filmov a seriálov roka 2022, ktoré vám prinesú skutočný audiovizuálny zážitok. Ak sa zas pred obrazovkami radi bavíte či bojíte, inšpirujte sa zoznamom najlepších komédií, hororov či psychologických filmov.

My Policeman

Spevák Harry Styles sa v roku 2022 objavil až v dvoch filmoch — Neboj sa, zlatko (Don’t Worry Darling) a My Policeman. A v podstate oba by sme mohli označiť prívlastkom „sexy“.

V prípade filmu My Policman sa Harry Styles ako hlavný hrdina Tom rozhodne preskúmať svoju sexuálnu identitu. Na jednej strane pociťuje lásku k Marion, na druhej strhujúcu vášeň k Patrickovi, ktorú nedokáže ovládať.

The Daily Beast označil homosexuálne sexuálne scény Harryho Stylesa za „horúce“. Chémia ústrednej dvojice tejto snímky prechádza z obrazoviek až na divákov. Navyše, nechýba v nej množstvo intimity a nie iba tej sexuálnej.

Bodies Bodies Bodies

Snímka Bodies Bodies Bodies je štylizovaná do súčasného sveta a ukazuje mladú skupinu tínedžerov, ktorá zostane kvôli hurikánu zatvorená vo veľkom sídle. Aby si skrátili svoj čas, rozhodnú sa hrať hru s rovnakým názvom. Zvrat nastáva v momente, kedy jeden z nich zomiera a rozpúta sa šialená paranoja.

Takto sa dá v krátkosti opísať ten počin, ktorý kombinuje hororový žáner s komédiou. A keďže sa dostal aj do tohto zoznamu, nechýba v ňom ani poriadne horúca atmosféra.

Fire Island

Ako avizuje už samotný názov filmu — Fire Island — o pikantné scény v tomto prípade nebude núdza. Hlavnými hrdinami je dvojica najlepších kamarátov, ktorí sa vydávajú naprieč letným dobrodružstvám a zážitkom. K tomu všetkému nechýba alkohol, drogy a užívanie si všetkého, čo k tomu patrí.

Ako uvádza oficiálny text distribútora, je inšpirovaný románom Pýcha a predsudok od Jane Austenovej, takže sa pripravte aj na nespútanú dávku romantiky.

365 dní: Ten deň / 365 Days: This Day

Rok 2022 priniesol nie iba druhé pokračovanie poľského Fifty Shades od Grey, ale hneď aj to tretie. V podstate obe časti erotiky u divákov totálne prepadli. Kým druhé pokračovanie sa na ČSFD môže „pýšiť“ hodnotením 26 %, to tretie pohorelo ešte viac a od divákov dostalo 24 %.

Jedným si však môžete byť istí — obe prinášajú množstvo erotických scén, aj keď na úkor dobrého scenára. Keďže sa kvalita po úspechu, ktorý zaznamenala jednotka, od tohto počinu zjavne ani neočakávala, stavila jednoducho na sex. Ako uviedol Forbes v roku 2020, snímka 365 dní trhala rekordy sledovanosti. Aj na Slovensku obsadila prvé miesto v rebríčku Top 10 na Netflixe, čo je dôkazom, že našich divákov skutočne zlákal explicitný obsah.

Lady Chatterley’s Lover

Britská dráma vychádzajúca z predlohy Davida Herberta Lawrencea prináša príbeh Lady Chatterleyovej, ktorej vzťah k manželovi ochladol. Vášeň však nachádza v podobe divokého románika s lesníkom v ich panstve. Okrem ľúbostného príbehu prináša aj množstvo erotických scén a niet sa čomu čudovať. Román, podľa ktorého snímka vznikla, bol v Spojenom kráľovstve zakázaný práve pre sexuálne explicitný obsah.

X

Herečka Jenna Ortega sa ku koncu roku stala virálnou vďaka stvárneniu postavy Wednesday v rovnomennom seriáli od streamovacej služby Netflix. Niekoľko mesiacov predtým sa objavila aj v horore s názvom X, ktorý sleduje skupinu mladých filmárov, ktorí sa rozhodnú na texasskom vidieku nakrútiť porno. Tento plán sa však nečakane zvrhne kvôli hostiteľom usadlosti, ktorí ich pri tom prichytia. A rozpúta sa boj o ich vlastné životy.

Through My Window

V našom zozname nechýba ani ďalšia romantická komédia, ktorá tentokrát pochádza zo španielskych končín. Hlavná hrdinka Raquel je zamilovaná do svojho tajomného suseda Aresa. Ako už asi tušíte, vytvorí sa medzi nimi erotické puto. Diváci prirovnávajú túto snímku k už spomínanej trilógii Fifty Shades alebo trilógii After, takže sa pripravte na poriadnu dávku horúcich scén.

Veľa šťastia, pán Veľký / Good Luck to You, Leo Grande

Emma Thompson v tejto komediálnej dráme stvárnila hrdinku Nancy, ktorá za svoj život mala sex iba s jedným partnerom — vlastným manželom. Napriek tomu, že má už po päťdesiatke a mohlo by to byť považované za tabu, rozhodne sa preskúmať svoju sexualitu. Pomôcť jej v tom má skúsený profesionál, s ktorým chce nájsť odpoveď na otázku, čo je to dobrý sex. Okrem toho snímka otvára aj ďalšie témy, nie iba čo sa týka sexuálnej rozkoše.

Love & Leashes

Netflix uviedol kórejskú snímku, ktorá sa snaží sa rúcať mýty, ktoré sú o BDSM v spoločnosti zakorenené. „Nasaďte si to. Nie som vaša pani, ale som zvedavá,“ hovorí dominantná hlavná hrdinka svojmu novému bojazlivému submisívnemu kolegovi, podávajúc mu masku na oči predtým, než zamkne dvere na svojej pracovni. Napriek tomu, že sa takmer trasie od strachu, neváha plniť jej vzrušujúce požiadavky.

Ich vzťah začína v momente, kedy omylom otvorí jeho balíček kvôli podobnosti mien. Nachádza sa v ňom obojok s ostňami a keď ho uvidí, niečo sa v nej pohne. Rozhodne sa s mladíkom zblížiť.