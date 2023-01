Skvelá správa pre fanúšikov seriálu Wednesday: Netflix konečne potvrdil príchod druhej série

Už niekoľko týždňov fanúšikovia seriálového hitu Wednesday netrpezlivo čakali na to, či uvidia aj druhú sériu. Streamovacia služba Netflix si dala na čas, no konečne je to oficiálne — Netflix na Twitteri potvrdil jeho druhú sériu.

„Seriál Wednesday je oficiálne obnovený na 2. sériu,“ uvádza sa na Twitteri. Ako sa dalo očakávať, fanúšikovia zostali z tejto správy nadšení a svoju radosť vyjadrili aj v komentároch pod príspevkom. Dátum jej premiéry zatiaľ nie je známy.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW — Netflix (@netflix) January 6, 2023

Šírili sa klebety o tom, že pokračovanie Wednesday na Netflixe neuvidíme

S oznámením o obnovení druhej série seriálu Wednesday sa Netflix neponáhľal a prišlo až niekoľko týždňov po premiére novinky. Dokonca sa začali šíriť fámy, že by sa pokračovanie mohlo objaviť u konkurencie.

Vznikli vzhľadom na fakt, že pred niekoľkými mesiacmi došlo k odkúpeniu štúdia Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), z ktorého pochádza aj Wednesday, spoločnosťou Amazon. Teoreticky teda mohlo hroziť, že druhú sériu Wednesday by ste nevideli na Netflixe, ale by sa presunula na streamovaciu službu Prime Video.

To sa však nepotvrdilo a Netflix tieto klebety definitívne vyvrátil svojím oznámením o príchode druhej série.