Jedným prekážajú chyby, iní sa sťažujú na konanie postavy. Diváci seriálu Sľub opäť nešetria slovami kritiky

Druhá séria Sľubu divákov neohúrila rovnako ako tá prvá. Hoci seriál každý pracovný podvečer nedáva konkurenčným programom najmenšiu šancu, ako ukazujú štatistiky televízie Markíza, nájdu sa ľudia, ktorí ho sledujú skôr z nostalgie než z dôvodu, že by ich dej veľmi zaujal, alebo že by mu naplno venovali pozornosť.
Za posledné týždne sme vás viackrát informovali o tom, že našli diváci v seriáli chyby. Najprv sa sťažovali na to, že sa dá len ťažko rozlíšiť, v akom ročnom období sa seriál odohráva, keďže zatiaľ čo deti sú zababušené vo vetrovkách a čapiciach, dospelí chodia v krátkom rukáve. Potom si zas všimli, že Roháč, hoci bol v ťažkom stave, nielenže nebol na JIS, ale ľudia ho navštevovali, ako sa im zachcelo.
Opäť nešetria kritikou
Nie div, že keď sa v posledných epizódach nakopili chyby, sťažnosti divákov neustupujú, ale naopak, začínajú sa stupňovať. Najnovší príspevok divákov rozprúdil diskusiu o tom, prečo to so seriálom ide dolu vodou, a ako sa ukázalo, hlavnú rolu v tom nehrajú len chyby.
„To nie je seriál, ale telenovela, otras, zamotané celé,“ znela výčitka smerujúca k deju. „Mne už lezie tá Zuza na nervy a točí sa to stále o tom istom,“ súhlasila diváčka. „Zuzu s Michalom už ani neriešim, je to stále o tom istom,“ priznala iná diváčka a dodala, že v reálnom živote by jej takéto vodenie za nos žiadny muž netoleroval. Mnohí sa pritom zhodli na tom, že Michal mal od Zuzany dávno odísť a niektorí dokonca priznali, že si obľúbili aj postavu Igora, odkedy má inú dejovú linku, než tú so Zuzanou. Práve ju vnímajú v tomto seriáli ako najviac problémovú.
„Problém tohto seriálu bude zrejme ten, že tvorcovia nečakali taký úspech. Teraz nemajú asi dostatok času premyslieť scenár a točiť zaujímavé scény,“ zhodnotil divák.
