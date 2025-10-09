Jedným prekážajú chyby, iní sa sťažujú na konanie postavy. Diváci seriálu Sľub opäť nešetria slovami kritiky

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Keďže sa v posledných epizódach nakopili chyby, sťažností divákov neubúda, ale naopak, začínajú sa stupňovať.

Druhá séria Sľubu divákov neohúrila rovnako ako tá prvá. Hoci seriál každý pracovný podvečer nedáva konkurenčným programom najmenšiu šancu, ako ukazujú štatistiky televízie Markíza, nájdu sa ľudia, ktorí ho sledujú skôr z nostalgie než z dôvodu, že by ich dej veľmi zaujal, alebo že by mu naplno venovali pozornosť.

Za posledné týždne sme vás viackrát informovali o tom, že našli diváci v seriáli chyby. Najprv sa sťažovali na to, že sa dá len ťažko rozlíšiť, v akom ročnom období sa seriál odohráva, keďže zatiaľ čo deti sú zababušené vo vetrovkách a čapiciach, dospelí chodia v krátkom rukáve. Potom si zas všimli, že Roháč, hoci bol v ťažkom stave, nielenže nebol na JIS, ale ľudia ho navštevovali, ako sa im zachcelo.

Opäť nešetria kritikou

Nie div, že keď sa v posledných epizódach nakopili chyby, sťažnosti divákov neustupujú, ale naopak, začínajú sa stupňovať. Najnovší príspevok divákov rozprúdil diskusiu o tom, prečo to so seriálom ide dolu vodou, a ako sa ukázalo, hlavnú rolu v tom nehrajú len chyby.

Foto: TV Markíza

„To nie je seriál, ale telenovela, otras, zamotané celé,“ znela výčitka smerujúca k deju. „Mne už lezie tá Zuza na nervy a točí sa to stále o tom istom,“ súhlasila diváčka. „Zuzu s Michalom už ani neriešim, je to stále o tom istom,“ priznala iná diváčka a dodala, že v reálnom živote by jej takéto vodenie za nos žiadny muž netoleroval. Mnohí sa pritom zhodli na tom, že Michal mal od Zuzany dávno odísť a niektorí dokonca priznali, že si obľúbili aj postavu Igora, odkedy má inú dejovú linku, než tú so Zuzanou. Práve ju vnímajú v tomto seriáli ako najviac problémovú.

„Problém tohto seriálu bude zrejme ten, že tvorcovia nečakali taký úspech. Teraz nemajú asi dostatok času premyslieť scenár a točiť zaujímavé scény,“ zhodnotil divák.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Absolútne to nedáva zmysel. Ak sledujete Dunaj, k vašim službám pozorne, neunikol vám tento bizarný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac