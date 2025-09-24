Je z nich najviac falošná. Diváci šou Love Island menia názory, jedna skupina sa obáva, druhá kritizuje

Na začiatku si sympatie divákov nezískala Patrície. Tá si totiž nevedela zvyknúť na celý koncept šou, hoci sa do nej sama prihlásila a navyše sa zdalo, že má nevyriešené city k Danielovi, ktorý už o ňu vo vile nemal záujem. Patrície sa tak musela pohnúť ďalej, hoci tvrdila, že k nikomu inému necíti silnejšiu príťažlivosť, a tak sa po jej boku vystriedalo viacero mužov. Nakoniec však skončila v náručí influencera Honziho a zdá sa, že sú pripravení budovať vzťah.
A hoci sa tak dráma okolo tejto súťažiacej uzavrela, teraz diváci riešia inú a tvrdia, že je zo všetkých najviac falošná práve ona. Reč je o Lenke, ktorá v súčasnosti tvorí pár s Nicolasom a je to medzi nimi ako na horskej dráhe. Naposledy jej Nicolas venoval náramok, a aj keď Lenka jeho gesto ocenila, priznala, že ju „hideaway“ zaskočilo a rozhodla sa vo vzťahu spomaliť, aby všetko spracovala.
„Najviac ma iritujú Honzi s Patrícií, neverím ani Lenke. Zdá sa mi to ako hra na kameru. Lenke neverím tú jej ostýchavosť. Myslím, že chce uloviť hokejistu a Patrície chce mať sledujúcich,“ znela jedna z reakcií na posledné epizódy šou Love Island. Situácia po „hideaway“ sa pritom začala rozoberať vo veľkom nielen na viacerých platformách, ale tiež pod niekoľkými príspevkami.
Pod jedným sa napríklad objavilo: „Očividne sa niečo v „hideway“ stalo, keďže očný kontakt Lenky a Nicolasa neklame, len ústa vraveli niečo iné.“ Diváci však boli v odpovediach rozpoltení a oba tímy mali iné teórie. „Ja si myslím, že ju do toho nútil. Pretože predtým, než tam šli, veľmi sa jej páčil a jemu šlo od začiatku o to, aby šiel od „HW“,“ písala diváčka a ďalšia súhlasila: „Chúďa, Lenka. Ale chápeme, že Nicolasa musí chrániť. Možno nám to niekedy povie sama, čo sa stalo…“
Na druhej strane sa objavili komentáre ako: „Lenka nič nechcela, ale vzala si najviac sexy bielizeň, ach.“ alebo „Nielen ona je falošná. Píšem to tu od začiatku!“
Rovnaká debata sa objavila aj pod iným príspevkom a tam sa tiež diváci rozdelili na dve strany. Jedna vedela pochopiť jej správanie, napríklad: „Mne sa zdá, že sa tam niečo stalo, možno na ňu príliš tlačil alebo niečo bolo a ona je z toho teraz nesvoja, lebo to nebolo až také dobré, ako si to predstavovali.“
„Pre dievča, ktoré ide na všetko pomaly, bolo „hideaway“ strašne skoro a on to zrejme na ňu skúšal a nepodarilo sa, tak sa Lenka teraz bojí, že sa city zmenili! Nikto nevieme, čo sa tam večer stalo!“ zastala si ju ďalšia žena v komentároch.
Každá minca má však dve strany a divákom opäť neunikli ani detaily ako: „To bolo hrozne čudné, ako sa o ňom rozprávala, keď on bol hneď vedľa.“ alebo „Tak ja teda neviem… Ale všetci sme videli, čo si obliekla do „HIDEAWAY“… Čo čakala? Že to s ním ani nehne? On je totál „nadržanec“, mala si dať teplákovú súpravu.“
Zdalo sa totiž, že si nielenže Lenka držala od Nicolasa odstup, ale diskutovala o ich vzťahu s inými ľuďmi a to tak, že bol vždy v dosluchu, takže nie div, že sa divákom zdalo, že to robila naschvál.
