Je z nich najviac falošná. Diváci šou Love Island menia názory, jedna skupina sa obáva, druhá kritizuje

Patrície viac nie je tá, o ktorej sa najviac diskutuje.

Na začiatku si sympatie divákov nezískala Patrície. Tá si totiž nevedela zvyknúť na celý koncept šou, hoci sa do nej sama prihlásila a navyše sa zdalo, že má nevyriešené city k Danielovi, ktorý už o ňu vo vile nemal záujem. Patrície sa tak musela pohnúť ďalej, hoci tvrdila, že k nikomu inému necíti silnejšiu príťažlivosť, a tak sa po jej boku vystriedalo viacero mužov. Nakoniec však skončila v náručí influencera Honziho a zdá sa, že sú pripravení budovať vzťah. 

A hoci sa tak dráma okolo tejto súťažiacej uzavrela, teraz diváci riešia inú a tvrdia, že je zo všetkých najviac falošná práve ona. Reč je o Lenke, ktorá v súčasnosti tvorí pár s Nicolasom a je to medzi nimi ako na horskej dráhe. Naposledy jej Nicolas venoval náramok, a aj keď Lenka jeho gesto ocenila, priznala, že ju „hideaway“ zaskočilo a rozhodla sa vo vzťahu spomaliť, aby všetko spracovala.

Majú viacero výčitiek

„Najviac ma iritujú Honzi s Patrícií, neverím ani Lenke. Zdá sa mi to ako hra na kameru. Lenke neverím tú jej ostýchavosť. Myslím, že chce uloviť hokejistu a Patrície chce mať sledujúcich,“ znela jedna z reakcií na posledné epizódy šou Love Island. Situácia po „hideaway“ sa pritom začala rozoberať vo veľkom nielen na viacerých platformách, ale tiež pod niekoľkými príspevkami.

Pod jedným sa napríklad objavilo: „Očividne sa niečo v „hideway“ stalo, keďže očný kontakt Lenky a Nicolasa neklame, len ústa vraveli niečo iné.“ Diváci však boli v odpovediach rozpoltení a oba tímy mali iné teórie. „Ja si myslím, že ju do toho nútil. Pretože predtým, než tam šli, veľmi sa jej páčil a jemu šlo od začiatku o to, aby šiel od „HW“,“ písala diváčka a ďalšia súhlasila: „Chúďa, Lenka. Ale chápeme, že Nicolasa musí chrániť. Možno nám to niekedy povie sama, čo sa stalo…“

Foto: VOYO

Na druhej strane sa objavili komentáre ako: „Lenka nič nechcela, ale vzala si najviac sexy bielizeň, ach.“ alebo „Nielen ona je falošná. Píšem to tu od začiatku!“  

Rovnaká debata sa objavila aj pod iným príspevkom a tam sa tiež diváci rozdelili na dve strany. Jedna vedela pochopiť jej správanie, napríklad: „Mne sa zdá, že sa tam niečo stalo, možno na ňu príliš tlačil alebo niečo bolo a ona je z toho teraz nesvoja, lebo to nebolo až také dobré, ako si to predstavovali.“ 

„Pre dievča, ktoré ide na všetko pomaly, bolo „hideaway“ strašne skoro a on to zrejme na ňu skúšal a nepodarilo sa, tak sa Lenka teraz bojí, že sa city zmenili! Nikto nevieme, čo sa tam večer stalo!“ zastala si ju ďalšia žena v komentároch.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Každá minca má však dve strany a divákom opäť neunikli ani detaily ako: „To bolo hrozne čudné, ako sa o ňom rozprávala, keď on bol hneď vedľa.“ alebo „Tak ja teda neviem… Ale všetci sme videli, čo si obliekla do „HIDEAWAY“… Čo čakala? Že to s ním ani nehne? On je totál „nadržanec“, mala si dať teplákovú súpravu.“

Zdalo sa totiž, že si nielenže Lenka držala od Nicolasa odstup, ale diskutovala o ich vzťahu s inými ľuďmi a to tak, že bol vždy v dosluchu, takže nie div, že sa divákom zdalo, že to robila naschvál.

