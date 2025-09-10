Strhla sa na ňu lavína kritiky. Súťažiaca zo šou Love Island leží divákom v žalúdku, neuveríte, ku komu ju prirovnali

Ostrov lásky sa vrátil na obrazovky a už po druhej epizóde diváci nevedia prestať diskutovať o najnovšom dianí. Na muške majú najmä jednu účastníčku, ktorá im vraj kazí zážitok z pozerania a zdá sa, že úplne nepochopila, čo ju bude v tejto šou čakať.
Už od prvej epizódy bolo jasné, že tento ročník bude poriadne dramatický, keď do vily dorazil nepárny počet súťažiacich. Medzi mužmi bolo o jednu ženu viac a hoci diváci sprvu tipovali, že na ocot ostane Miška, keďže sa podľa ich slov žiadny z mužov k nej nehodil, nakoniec ostala sama Patrície. Pri svojom odchode však za dverami našla nového atraktívneho súťažiaceho.
Žiarli na ostatné dievčatá?
Patrície mohla nakoniec vo vile ostať a spolu s Jakubom utvorili šiesty pár. 28-ročný Jakub bol predstavený ako sebavedomý dobyvateľ, ktorý o sebe tvrdí, že má „fu*kboy vibe“ a vôbec sa za to nehanbí. Navyše má rád pozornosť od žien, a tak pravdepodobne nebude to, čo Patrície na ostrove lásky hľadala.
Už predtým mala uniknúť informácia, že Patrície a Daniel sa spolu nielenže poznali ešte pred šou, ale mali spolu niečo mať. Dalo sa tak očakávať, že bude vo vile poriadne dusno, najmä keď nevyšli predpovede ľudí, že si určite do páru vezmú toho druhého.
Patrície sa v druhej epizóde zverila Adéle, že keby nestretla Daniela ešte pred Love Islandom, určite by dnes tvorili pár. Následne však pred bozkávacou výzvou Adélu pred Danielom varovala. To však ešte pre divákov nebol najväčší šok.
Patrície si neskôr odviedla Daniela do vedľajšej miestnosti, kde mu vyčítala, že jej nepovedal, že sa mu páči Adéla, s ktorou má práve Partície vo vile najbližší vzťah. Z jej tónu i slov pritom bolo jasné, že žiarli, že jej bývalý partner venuje pozornosť iným ženám vo vile. Daniel reagoval slovami, že sa Patrície snaží, aby sa cítil zle a poslal ju spať. Patrície odpovedala, že má v spálni klaustrofóbiu, no nakoniec aj ona odišla do izby, kde sa srdiečka uložili na prvú spoločnú noc.
Na druhý deň ráno sa Patrície zdôverila dievčatám, že Daniel ich vzťah už uzavrel, zatiaľ čo ona necíti k nikomu vo vile silnejšiu príťažlivosť. Pripustila však, že sa bude snažiť ísť ďalej. Najviac do oka jej padol Martin, ktorý je podľa jej slov od pohľadu najväčší dobrák z mužov na ostrove.
Napriek tomu, že sa Patrície zdanlivo rozhodla ísť ďalej a zabudnúť na Daniela, škoda už bola v očiach divákov napáchaná a po ich konverzácii si na ňu spravili jasný názor. „Hlavne že tvrdila, že s ním nič nemala,“ napísal niekto v komentároch. „To je komédia toto. Tak čo čakala? Že jej skočí okolo krku a budú víťazi 5. série?“ pýtala sa iná diváčka.
„Jej vadí, že sa rozpráva s viac dievčatami naraz? Wtf, veď o to tam ide, sú tam 2 dni aj s cestou, tak asi ich musí spoznať,“ nechápavo krútila hlavou tretia. „No takto sa ponižovať pred chlapcom… To som urobila raz v živote a už nikdy,“ našla sa zas ďalšia v tejto situácii. „Ona sa správa ako malé decko, aj to vyjadrovanie,“ stálo v inom komentári.
Nechýbali pritom ani prirovnania k minulej súťažiacej. „Patrície je „jak“ Tereza z minulej série,“ napísala diváčka a viacerí sa v tomto názore zhodli. „Terezka má nástupkyňu. Super,“ zhodnotila ďalšia.
