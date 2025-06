Je to pre nich komplikácia. Adela Vinczeová prekvapila úprimným priznaním o dovolenkách s Maxíkom

Kým mnohí zbalia svoje deti a idú si celá rodina užiť dlhší výlet alebo dovolenku, u Adely a Viktora to tak nie je. S výnimkou detského tábora, kam chodia každý rok a robia vedúcich. Hoci príchod Maxíka im túto tradíciu nenarušil, za relaxom na klasickú dovolenku nechodia. Dokonca sa zdá, že podľa Adeliných slov im to ani veľmi neprekáža, len to jednoducho vidia realisticky, že s dieťaťom je to celé náročnejšie.

Je to veľmi aktívne dieťa. Ľudia okolo Maxíka majú čo robiť, aby mu stíhali. Nedávno to potvrdil Adelin otec, ktorý priznal, že ide o nezvyčajné malé šidlo, ktoré ešte k tomu ostatných baví svojimi pohotovými a vtipnými hláškami. Zdá sa, že si Adela Vinczeová a Viktor Vincze nevedia predstaviť ísť niekam k moru s takým živým dieťaťom, ako naznačila obľúbená moderátorka v podcaste Simple me.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Zatiaľ boli v Turecku

Isté však je, že obaja pôjdu v lete opäť do tábora. „Nechodíme na dovolenky. V lete ideme do tábora a inak chodíme na také krátke výlety,“ priznala Adela, podľa ktorej by dlhší relax s dieťaťom nehrozil. „Odkedy máme Maxíka, tak vlastne ísť s dieťaťom na dovolenku je životná komplikácia. A si myslím, že tu máš všetko, čo potrebuješ a máš možnosti trávenia času. Na dovolenke je to oštara a vlastne ti to stále viac pripomína, ako si neoddýchneš, lebo musíš riešiť dieťa,“ pokračovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Napriek tomu, že dovolenku s Maxíkom zatiaľ odmieta, predsa len boli celá rodina za hranicami Slovenska. „Treba však povedať, že naši svokrovci každý rok organizujú veľkú celorodinnú dovolenku o asi 12 ľuďoch. Takže sme boli takto v Turecku, aj s Maxíkom,“ poznamenala mamička adoptívneho synčeka, o ktorého sa postarali starí rodičia a dopriali tak Adele a Viktorovi spoločný čas oddychu.

Ako trávia čas?