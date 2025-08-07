Je to krutá realita: Trumpove clá na európsky tovar už platia, zasiahne nás to všetkých

Vyššie clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz z členských štátov Európskej únie a približne 70 ďalších krajín, vo štvrtok nadobudli účinnosť, informovala agentúra DPA, píše TASR.
Podľa amerických úradov sa nové sadzby začali uplatňovať od polnoci miestneho času vo Washingtone (06:00 h SELČ). Európska komisia však očakáva, že 15-percentné clo na väčšinu výrobkov z EÚ začne platiť až v piatok.
Clo sa týka väčšiny krajín vrátane EÚ
Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Brusel už prisľúbil výrazné investície do americkej ekonomiky ako gesto ústretovosti v obchodných vzťahoch. Presné podmienky a načasovanie investícií sú však zatiaľ predmetom rokovaní.
Iný harmonogram dostali aj Čína a Mexiko, doplnila DPA. V ich prípade pokračujú samostatné obchodné rokovania. Trump medzitým pohrozil, alebo už nariadil dodatočné clá i voči krajinám, ktoré udržiavajú obchodné vzťahy s Ruskom. Podľa neho totiž takéto styky nepriamo podporujú vojnu, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine.
