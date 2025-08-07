Počasie sa poriadne rozohní: Teploty sa vyšplhajú aj nad 35 °C. Vlna horúčav je na ceste, čaká nás supertropický víkend

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Počasie nás potrápi, ale aj poteší tých, čo milujú leto.

Leto sa vracia v plnej sile. Po miernom ochladení prichádza ďalšia vlna horúčav, ktorá vyvrcholí počas víkendu. Už v najbližších hodinách sa začne ovzdušie výrazne prehrievať a teploty porastú každým dňom. August tak odštartuje presne podľa predstáv všetkých milovníkov slnka, kúpania a poriadne teplého počasia.

Ako informuje portál iMeteo, nad naše územie sa presúva tlaková výš, ktorá sa z Česka posunie až nad Východné Karpaty. Práve tá bude ovplyvňovať počasie na Slovensku niekoľko nasledujúcich dní. Vďaka tomu sa výrazne oteplí a čakajú nás dni s jasnou oblohou a minimom oblačnosti.

Jasná obloha a prudké otepľovanie

Ešte počas stredy bolo na východe krajiny zamračené a miestami pršalo, no popoludní sa vyjasnilo. Práve takýto charakter počasia bude prevládať aj počas nasledujúcich dní. Tešiť sa môžete na jasnú oblohu, málo oblakov a vysoké teploty. Dnešné maximálne teploty sa podľa meteorológov vyšplhajú na viac ako 27 °C, a to najmä na juhozápade Slovenska.

Foto: TASR/AP

Na severe krajiny zostanú okolo 20 °C, no aj tam sa bude postupne otepľovať. Na viacerých miestach tak zaznamenáme klasický letný deň a teploty porastú každým dňom. Vietor dnes nebude výrazný. Na juhozápade môže krátkodobo dosahovať rýchlosť do 20 km/h, no vo zvyšku krajiny pôjde len o slabý premenlivý vietor.

V piatok sa horúčavy zvýraznia

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa v piatok začne nad naše územie od juhozápadu dostávať ešte teplejší vzduch. Po zadnej strane tlakovej výše, ktorá bude siahať nad juhovýchodnú a strednú Európu a centrálne Stredomorie, sa tak ešte viac oteplí.

Očakáva sa jasno alebo malá oblačnosť. V noci a ráno sa môže ojedinele vyskytnúť hmla, no cez deň bude slnečno a veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 13 do 8 °C, v údoliach môže klesnúť až na okolo 6 °C, na juhozápade bude miestami až do 16 °C.

Najvyššia denná teplota v piatok dosiahne od 27 do 32 °C, na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 °C. Vietor bude slabý alebo žiadny, počas dňa sa postupne zmení na prevažne juhozápadný s rýchlosťou do 20 km/h.

Počas víkendu príde vrchol horúčav

Záver týždňa prinesie výrazný prílev teplého vzduchu, ktorý spôsobí nárast denných teplôt až na viac ako 35 °C. Počas soboty a nedele tak zažijeme tzv. supertropické dni, ktoré môžu byť pre citlivejších ľudí aj nebezpečné. Extrémne teplo zasiahne predovšetkým juh a západ krajiny, no vysoké teploty sa rozšíria aj do ďalších oblastí.

Foto: TASR – Henrich Mišovič

Meteorológovia odporúčajú vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v popoludňajších hodinách, dbať na pitný režim a používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom. Počasie bude síce ideálne na kúpalisko, výlety alebo grilovanie, no nezabúdajte, že extrémne horúčavy môžu predstavovať zdravotné riziko najmä pre deti, seniorov a ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Spojené štáty majú odvážne plány: Do roku 2030 chcú vybudovať na povrchu Mesiaca a Marsu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex
Zarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobnýZarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobný
Ľudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameniĽudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameni
Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klameViliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klame

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac