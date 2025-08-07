Počasie sa poriadne rozohní: Teploty sa vyšplhajú aj nad 35 °C. Vlna horúčav je na ceste, čaká nás supertropický víkend

Leto sa vracia v plnej sile. Po miernom ochladení prichádza ďalšia vlna horúčav, ktorá vyvrcholí počas víkendu. Už v najbližších hodinách sa začne ovzdušie výrazne prehrievať a teploty porastú každým dňom. August tak odštartuje presne podľa predstáv všetkých milovníkov slnka, kúpania a poriadne teplého počasia.
Ako informuje portál iMeteo, nad naše územie sa presúva tlaková výš, ktorá sa z Česka posunie až nad Východné Karpaty. Práve tá bude ovplyvňovať počasie na Slovensku niekoľko nasledujúcich dní. Vďaka tomu sa výrazne oteplí a čakajú nás dni s jasnou oblohou a minimom oblačnosti.
Jasná obloha a prudké otepľovanie
Ešte počas stredy bolo na východe krajiny zamračené a miestami pršalo, no popoludní sa vyjasnilo. Práve takýto charakter počasia bude prevládať aj počas nasledujúcich dní. Tešiť sa môžete na jasnú oblohu, málo oblakov a vysoké teploty. Dnešné maximálne teploty sa podľa meteorológov vyšplhajú na viac ako 27 °C, a to najmä na juhozápade Slovenska.
Na severe krajiny zostanú okolo 20 °C, no aj tam sa bude postupne otepľovať. Na viacerých miestach tak zaznamenáme klasický letný deň a teploty porastú každým dňom. Vietor dnes nebude výrazný. Na juhozápade môže krátkodobo dosahovať rýchlosť do 20 km/h, no vo zvyšku krajiny pôjde len o slabý premenlivý vietor.
V piatok sa horúčavy zvýraznia
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa v piatok začne nad naše územie od juhozápadu dostávať ešte teplejší vzduch. Po zadnej strane tlakovej výše, ktorá bude siahať nad juhovýchodnú a strednú Európu a centrálne Stredomorie, sa tak ešte viac oteplí.
Očakáva sa jasno alebo malá oblačnosť. V noci a ráno sa môže ojedinele vyskytnúť hmla, no cez deň bude slnečno a veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 13 do 8 °C, v údoliach môže klesnúť až na okolo 6 °C, na juhozápade bude miestami až do 16 °C.
Najvyššia denná teplota v piatok dosiahne od 27 do 32 °C, na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 °C. Vietor bude slabý alebo žiadny, počas dňa sa postupne zmení na prevažne juhozápadný s rýchlosťou do 20 km/h.
Počas víkendu príde vrchol horúčav
Záver týždňa prinesie výrazný prílev teplého vzduchu, ktorý spôsobí nárast denných teplôt až na viac ako 35 °C. Počas soboty a nedele tak zažijeme tzv. supertropické dni, ktoré môžu byť pre citlivejších ľudí aj nebezpečné. Extrémne teplo zasiahne predovšetkým juh a západ krajiny, no vysoké teploty sa rozšíria aj do ďalších oblastí.
Meteorológovia odporúčajú vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v popoludňajších hodinách, dbať na pitný režim a používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom. Počasie bude síce ideálne na kúpalisko, výlety alebo grilovanie, no nezabúdajte, že extrémne horúčavy môžu predstavovať zdravotné riziko najmä pre deti, seniorov a ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami.
