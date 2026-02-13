Je to evolučná chyba: Vedci prezradili, ktorú časť tela vôbec nepotrebujeme

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Zrejme by sme bez nej vyzerali zvláštne.

Ľudské telo by za ideálnych okolností malo fungovať ako dobre naolejovaný stroj. Každá časť by mala mať svoju funkciu. Vedci si však myslia, že naša brada je len evolučnou chybou a v podstate na nič neslúži. Ide len o vyplnenie prázdneho priestoru pod čeľusťou.

Evolučná náhoda

Ako informuje web IFL Science, brada podľa najnovšej štúdie publikovanej prostredníctvom Plos One existuje len celkom náhodne. Je to evolučná chyba a neplní žiadnu funkciu. Keď totiž evolúcia „pracovala“ na dizajne ľudskej hlavy, ostal na spodku čeľuste prázdny priestor, ktorý sa rozhodla vyplniť kúskom kosti.

Vedci vykonali evolučnú analýzu kraniálno-faciálnych charakteristík hominidov. Ich cieľom bolo určiť, ktoré z nich boli ovplyvnené prirodzeným výberom a ako to mohlo viesť k vzniku brady u moderných ľudí. Zistili, že brada sa pravdepodobne objavila v dôsledku zmeny uhla lebky, aby sa prispôsobila čoraz väčšiemu mozgu. Kým mozog rástol, spodná časť tváre sa zredukovala v dôsledku toho, že sa nám zmenšovali zuby.

Ilustračná foto: Pexels

Nepomáha nám prežiť

Tieto zmeny šli ruka v ruke s vývinom schopnosti chodiť vzpriamene na dvoch nohách. Aby vedci dokázali, že skutočne ide o evolučnú náhodu, evolučnej analýze z rôznych uhlov pohľadu podrobili nielen celú lebku a jej tvar, ale aj samotnú bradu.

„Len preto, že máme jedinečnú črtu, ako je brada, neznamená to, že bola vytvorená prirodzeným výberom s cieľom zvýšiť schopnosť prežiť,“ vysvetľujú odborníci. Dodávajú, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou len o vedľajší produkt, nie o pokus o adaptáciu. Avšak na druhej strane, bez brady by človek nebol schopný vyvíjať sa spôsobom, akým sa vyvíjal. Hoci teda brada neplní špecifickú funkciu, je lepšie, že ju predsa len máme.

Ak vás zaujíma svet vedy, nezabudnite si pozrieť napríklad náš článok o tom, ktorá dekáda ľudského života je podľa odborníčky najviac vyčerpávajúca. Alebo si prečítajte o obrovskom úspechu lekárov, vďaka ktorému pacient prežil 48 hodín bez svojich pľúc.

