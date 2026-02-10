Obdobie, ktoré bolí najväčšmi: Vedkyňa prezradila, ktorá dekáda života je najviac vyčerpávajúca

Ak ste si mysleli, že staroba je to najviac vyčerpávajúce obdobie, ste na omyle. Odborníci vysvetľujú, že ak sa blížia vaše 40. narodeniny, máme pre vás nepríjemné správy.
Najvyčerpávajúcejšie desaťročie
Ako informuje Mail Online, vedci určili najvyčerpávajúcejšie desaťročie života a nepoteší to najmä ľudí, ktorých 40. narodeniny sa nezadržateľne blížia. Podľa profesorky Michelle Spear, odborníčky na anatómiu, je desaťročie po štyridsiatke to najnáročnejšie. Nie špecificky preto, lebo by sme starli, ale preto, lebo vtedy sa v organizme deje množstvo menších zmien, ktoré sa však akumulujú.
Aby toho nebolo málo, práve v tomto období má život na človeka zvyčajne najvyššie nároky – život, práca, rodina, všetko sa jednoducho kopí. Podľa Spear dochádza k nezhode medzi tým, čo všetko musíme splniť a na čo všetko je naše telo stavané. Dobrá správa podľa odborníčky ale je, že táto nerovnováha je zvyčajne len dočasná. Dokonca si myslí, že mnoho ľudí po náročnom období naberie druhý dych.
Môže sa zdať, že keď sme mali po dvadsiatke, bolo to jednoduchšie. Mohli sme ostať dlho hore, na ďalší deň skoro vstávať a aj tak fungovať bez problémov. Stačilo aj menej aktívneho pohybu na to, aby sme sa udržali vo forme.
Náročné obdobie
Spear potvrdzuje, že svaly sa regenerujú rýchlejšie, zápalové reakcie trvajú kratšie a produkcia energie na bunkovej úrovni je efektívna a bohatá. Mitochondrie produkujú viac energie s menším množstvom odpadových látok.
Ak má človek lepšie zásoby energie, aj nedostatok spánku bolí o niečo menej. Keď však dosiahneme 40 rokov, systém sa pomaly, ale isto začína destabilizovať. Ak pravidelne intenzívne necvičíme, svalová hmota začne ubúdať. Ak nemáme dostatok svalovej hmoty, aj vykonávanie bežných činností stojí viac energie. A zotavenie sa je náročnejšie. Ponocovanie či obdobie stresu nás tak zrazu ovplyvňuje omnoho viac.
Jednou z najväčších zmien ale je, že sa začína zhoršovať kvalita spánku. U mladých ľudí je spánok zvyčajne hlbší a kvalitnejší a stačí ho menej na to, aby došlo k fyzickej aj psychickej regenerácii. U žien ovplyvňuje oblasti mozgu zodpovedné za reguláciu spánku navyše aj perimenopauza.
