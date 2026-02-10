Obdobie, ktoré bolí najväčšmi: Vedkyňa prezradila, ktorá dekáda života je najviac vyčerpávajúca

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Zdravie
Každé obdobie má svoje plusy a mínusy, no zdá sa, že jedno je predsa len o niečo náročnejšie.

Ak ste si mysleli, že staroba je to najviac vyčerpávajúce obdobie, ste na omyle. Odborníci vysvetľujú, že ak sa blížia vaše 40. narodeniny, máme pre vás nepríjemné správy.

Najvyčerpávajúcejšie desaťročie

Ako informuje Mail Online, vedci určili najvyčerpávajúcejšie desaťročie života a nepoteší to najmä ľudí, ktorých 40. narodeniny sa nezadržateľne blížia. Podľa profesorky Michelle Spear, odborníčky na anatómiu, je desaťročie po štyridsiatke to najnáročnejšie. Nie špecificky preto, lebo by sme starli, ale preto, lebo vtedy sa v organizme deje množstvo menších zmien, ktoré sa však akumulujú.

Viac z témy Zdravie:
1.
Gynekologička o chybách v intímnom zdraví: Ľudia problémy radšej riešia s koučmi namiesto toho, aby navštívili lekára
2.
Nutričná špecialistka: Nie všetky detoxy sú úplne bez efektu. Zelerové šťavy, očistné čaje a tabletky nepotrebujeme
3.
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zobraziť všetky články (27)

Aby toho nebolo málo, práve v tomto období má život na človeka zvyčajne najvyššie nároky – život, práca, rodina, všetko sa jednoducho kopí. Podľa Spear dochádza k nezhode medzi tým, čo všetko musíme splniť a na čo všetko je naše telo stavané. Dobrá správa podľa odborníčky ale je, že táto nerovnováha je zvyčajne len dočasná. Dokonca si myslí, že mnoho ľudí po náročnom období naberie druhý dych.

Foto: Unsplash

Môže sa zdať, že keď sme mali po dvadsiatke, bolo to jednoduchšie. Mohli sme ostať dlho hore, na ďalší deň skoro vstávať a aj tak fungovať bez problémov. Stačilo aj menej aktívneho pohybu na to, aby sme sa udržali vo forme.

Náročné obdobie

Spear potvrdzuje, že svaly sa regenerujú rýchlejšie, zápalové reakcie trvajú kratšie a produkcia energie na bunkovej úrovni je efektívna a bohatá. Mitochondrie produkujú viac energie s menším množstvom odpadových látok.

Ak má človek lepšie zásoby energie, aj nedostatok spánku bolí o niečo menej. Keď však dosiahneme 40 rokov, systém sa pomaly, ale isto začína destabilizovať. Ak pravidelne intenzívne necvičíme, svalová hmota začne ubúdať. Ak nemáme dostatok svalovej hmoty, aj vykonávanie bežných činností stojí viac energie. A zotavenie sa je náročnejšie. Ponocovanie či obdobie stresu nás tak zrazu ovplyvňuje omnoho viac.

Jednou z najväčších zmien ale je, že sa začína zhoršovať kvalita spánku. U mladých ľudí je spánok zvyčajne hlbší a kvalitnejší a stačí ho menej na to, aby došlo k fyzickej aj psychickej regenerácii. U žien ovplyvňuje oblasti mozgu zodpovedné za reguláciu spánku navyše aj perimenopauza.

Foto: Unsplash

Telo inak reaguje na stres

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac