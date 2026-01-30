Muž prežil 48 hodín bez pľúc: Dôležitý orgán sa prakticky rozpúšťal, lekári vykonali niečo nevídané

Lekári opäť posúvajú hranice toho, čo je považované za možné a nemožné. Mužovi, ktorému bolo nutné transplantovať pľúca, tie jeho odobrali. Následne prežil dva dni bez pľúc, kým mu boli implantované tie od darcu.
Nevídaný úspech
Ako informuje web IFL Science, dovtedy zdravý 33-ročný muž musel byť hospitalizovaný pre chrípku typu B. Trpel akútnymi respiračnými problémami, následne sa však do jeho tela dostala ešte baktéria Pseudomonas aeruginosa. Napokon sa u neho vyvinul nekrotizujúci zápal pľúc. Ani antibiotiká, ani kyslíková terapia nedokázali zvrátiť alebo aspoň zastaviť zhoršovanie jeho stavu, čo viedlo k zlyhávaniu srdca a obličiek.
Lekár sa podľa tlačovej správy uverejnenej prostredníctvom EurekAlert! k štúdii publikovanej v časopise Cell vyjadril, že pľúca pacienta sa takpovediac rozpúšťali a boli nenávratne poškodené. Bolo jasné, že bez transplantácie nemá šancu prežiť. Problémom ale bolo, že jeho organizmus bol v príliš zlom stave, aby zvládol taký náročný zákrok. Jediným spôsobom, ako dostať infekciu pod kontrolu, bolo pľúca odstrániť.
Obrovská výzva
Lekári z Northwestern university z amerického Illinois tak čelili obrovskej výzve. Ako to urobiť tak, aby pacient prežil bez pľúc? Až donedávna to možné nebolo. Už v minulosti sa však podarilo zlepšiť stav pacientov trpiacich cystickou fibrózou tak, že ich telo niekoľko dní okysličovali umelé pľúca. Odborníkom sa podarilo vytvoriť stroj schopný napodobňovať funkciu pľúc. Zabezpečuje prísun kyslíka do krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého, pričom udržiava prietok oslabeným srdcom.
Umelé pľúca, ktoré pomáhajú skutočným pľúcam pacienta, už boli vytvorené v minulosti, odborníci však teraz museli dať hlavy dokopy a prísť s inovatívnym riešením. Napokon sa to podarilo a len čo boli pľúca odstránené a pacient bol napojený na tie umelé, ostatné orgány sa začali uzdravovať.
Pacient sa vrátil do normálneho života
O dva dni neskôr bol pacient pripravený na transplantáciu. Našťastie, tá sa vydarila. Lekári o prípade informovali až teraz, dva roky od riskantného kroku, aby si boli istí, že sa to naozaj podarilo a pacient sa mohol vrátiť do bežného života.
V súčasnosti je niečo takéto schopných vykonať len niekoľko nemocníc. Lekári ale dúfajú, že to môže zachrániť život ľuďom, ktorí sú vo vážnom stave, no pľúca na transplantáciu nie sú ihneď dostupné.
