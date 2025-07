Je to dosť náročné. Herečka z Dunaja, k vašim službám prezradila, že má niekedy chuť porozprávať sa so scenáristami

Desiata séria úspešnej dobovej ságy nechala divákov v napätí, v ktorom pretrvávajú doteraz. V jednej z posledných scén si zahrala práve mladá herečka, ktorej postava sa rozhodla spraviť zásadný krok vo svojom živote. Nakoniec to skončilo inak, než mnohí predpokladali. O to viac sa diváci tešia na ďalšiu sériu, ktorá by sa mala natáčať v týchto dňoch, a ktorá prinesie opäť bohatú dávku dramatických zvratov a šokujúcich zistení.

Pomsta je sladká. Klára Zacharová sa rozhodla odplatiť krutému Walterovi Klausovi to, čo spôsobil jej manželovi. A hoci sa zbrane ujala ona, nakoniec z nej vystrelil Lukáš Kudlička v podaní Adama Bardyho. Dunaj, k vašim službám je zrejme jedným z posledných veľkých projektov charizmatickej herečky Kristíny Svarinskej, ktorá stvárňuje zásadovú Kláru poznačenú krutým osudom. Ako priznala umelkyňa v Closer Talks Offline, má rada, keď pracuje na jednom projekte a nie je rozlietaná na všetky strany.

Čo ju baví na Kláre?

Herečka sa pravdepodobne aj naďalej venuje prevažne natáčaniu dobového seriálu, keďže v ňom hrá jednu z hlavných postáv.

Kláru, ktorú hrá, si pritom veľmi obľúbila, no paradoxne preto, že Kristína má v reálnom živote rozdielnu povahu. „Kláru mám veľmi rada. Je tvrdá aj prísna, ale zároveň má dobré srdce. Práve to, že je úplne iná ako ja, ma na nej baví. Po dlhom čase prišiel charakter, ktorý ma nejako zaujal,“ vyšla s pravdou von sympatická brunetka.

Na druhej strane naznačila, že niekedy má toho dosť a nie je to jednoduché. „Nehovorím, že nemám niekedy chuť sa porozprávať so scenáristami, lebo je to dosť náročné, čo sa týka dramaturgického vývoja postáv. No to je asi normálne pri dlhom seriáli, ktorý má už desať sérií,“ poznamenala.

Dnes je to podobné ako kedysi