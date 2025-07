Je strašne sebakritický. Herec zo Sľubu vyšiel s pravdou von, že so svojím hereckým výkonom nebol nikdy úplne spokojný

Zaujal nielen hereckým výkonom v Sľube, ale ukázal tiež, že má tanec v krvi. Let’s Dance ho jednoznačne vyšvihlo nahor a do vôd šoubiznisu vstúpil mladý charizmatický herec s podmanivým hlbokým hlasom. Zatiaľ to vyzerá tak, že na všetko, na čo siahol, má talent a ide mu to od ruky. Každý by pri pohľade naňho na televíznych obrazovkách povedal, že svoju prácu odvádza stopercentne a je jednoducho dobrý v tom, čo robí. Napriek tomu to on vidí inak.

Nedávno sympatický herec Kristián Baran prijal pozvanie do FUN rádia, kde ho Sajfa poriadne vyspovedal. Rozobrali viaceré zaujímavé témy a nechýbal ani humor, na ktorý sme už u moderátora zvyknutí. Keďže nejakú dobu bola u herca súťaž Let’s Dance, z ktorej vyšiel ako víťaz, súčasťou jeho života, pochopiteľne, že zazneli aj zaujímavé informácie súvisiace so šou.

Herec priznal, že počas účinkovania v súťaži zistil, v čom trošku zaostával. Odštartovala to otázka od Sajfu, či už pociťuje na sebe, že sa tak rýchlo neučí ako kedysi. „Veľmi záleží, že podľa toho v čom,“ uviedol Kristián a pokračoval: „Čo sa týka tancovania, môže to súvisieť s nejakou svalovou pamäťou alebo svalovou koordináciou, neviem… Mám pocit, že tam mi to učenie nejde až tak rýchlo, keď sme sa z týždňa na týždeň mali naučiť nejaký nový tanec, kroky ako také a pohyb,“ vyšiel s pravdou von herec.

Dokáže sa poriadne skritizovať

Ako ďalej prezradil, hoci mal dojem, že mu to bude veľmi dlho trvať, kým sa to naučí, niekedy mu na to stačili len dva dni a potom sa už len naučil choreografiu. Na tanečnom parkete pôsobil sebavedome, preto by málokto povedal, že taký nie je, práve naopak. „Ja som strašne sebakritický človek. Skôr som taký človek, ktorý má tak nohy na zemi, že je to niekedy až trošku na škodu,“ dodal a Sajfa ho doplnil: „Mohol by si si trošku uletieť.“

Ani pri pohľade na jeho herecký výkon v Sľube, kde hrá jednu z hlavných postáv, by nikto nepovedal, že by bol na seba taký prísny. „A to je napríklad aj s herectvom. Nikdy v živote som so sebou nebol herecky taký spokojný… Je to až sebadeštruktívne. Napríklad v rámci reči, niekedy neviem tie ústa rozhýbať…“ poznamenal Kristián a vzápätí mu skočil do reči Sajfa.

„Preruším ťa, lebo to neprekáža v dnešnej dobe, pokiaľ máš dobrý hlas. Počúvaj, ty máš ale taký hlasisko, to ti už niekto musel povedať, však?“ spýtal sa zvedavý moderátor. „Tak niekedy som to už počul,“ povedal s tajomným úsmevom mladý herec, ktorý dokonca priznal, že by sa mohol venovať prerozprávaniu kníh s erotickým obsahom. Vraj už dostal podobnú ponuku.