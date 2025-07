Je rád, keď môže byť niekde, kde ho nikto nepozná. Otvorené priznanie herca z Viny mnohých prekvapí

Zviditeľnil sa účinkovaním v Paneláku, no nedávno ho mohli televízni diváci zahliadnuť v kriminálno-dramatickom seriáli Vina, ktorý doteraz u mnohých rezonuje. Nič podobné totiž u nás ešte nebolo, takže nečudo, že zanechal u mnohých vďaka temnej atmosfére a šokujúcim zvratom veľké emócie. V seriáli sa diváci zoznámili s tajomným a na prvý pohľad drsným Lukášom Abelovským, ktorého stvárnil známy herec. Hoci ho ľudia spoznávajú už aj z Viny, zdá sa, že je rád, keď si môže užiť nerušené chvíle osamote.

Spočiatku to vyzeralo tak, že ide o vraha, ktorý uniká spravodlivosti. Neskôr sa však ukázala pravda, ktorá divákom pripomenula, že nemusí byť všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Herec Alexander Bárta sa zhostil tejto úlohy tak, ako sa na skúseného umelca patrí. Hoci na tento projekt v rozhovore pre Šarm nepadla reč, ale za to herec odhalil viaceré skutočnosti zo svojho osobného života.

Ťažko si zvykal na nové mesto

Aj keď dlhé roky žije v hlavnom meste, nezabúda na to, odkiaľ pochádza. Jeho rodným mestom sú Košice, kde má rodinu. „Je pravda, že vlastne už žijem v Bratislave dlhšie, ako som žil v Košiciach, ale stále mám k nim veľmi pozitívne pocity, veľmi rád sa tam vraciam, bohužiaľ, už nie veľmi často,“ priznal herec, ktorý stále fandí HC Košice. Predsa len, v meste na východnom Slovensku vyrástol, takže naň nedá dopustiť a má len tie najlepšie spomienky.

Ako to už býva, začiatky sú vždy náročné. Na Bratislavu si nezvykol hneď, ba práve naopak, bolo to veľmi ťažké. „Zmena prostredia, väčšie mesto, iní ľudia, iné vzťahy. Ale musím povedať, že študoval som tu, pracujem tu a založil som si tu aj rodinu, moja žena je z Bratislavy, aj dcéra je Bratislavčanka, tak už som to nejako celé prijal a v Bratislave sa cítim naozaj doma,“ uviedol herec, ktorý tvorí dlhé roky pár s herečkou Henrietou Mičkovicovou.

Účinkoval v spomínanom Paneláku, v ktorom si zahral mafiána, vo Vine a možno ho vidieť v Nemocnici, kde zase stvárňuje charizmatického chirurga s tajomnou minulosťou. Zdá sa, že herec sa uchytil a nemôže si sťažovať na nedostatok práce. Aj z toho dôvodu snáď nie je človeka, ktorý by ho nepoznal, keďže ho možno vídať na televíznych obrazovkách.

Kde si zvykne dobíjať baterky?