Alojz Hlina v 1 na 1: Ak Fico neutečie do Dubaja, bude ako besný pes za plotom. Ak voľby vyhráme, bude robiť cirkus

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou. Takmer trojmiliardovú konsolidáciu prehlušili informácie od našich severných susedov. V noci z 9. na 10. septembra narušili vzdušný priestor Poľska ruské drony. Poľská vláda zmobilizovala armádu a spojenecké sily NATO, ktoré rovnako pomáhali zneškodniť ruské bezpilotné lietadlá na území nášho spojenca.
Alojz Hlina sa vyjadril aj k odštartovaným protestom, ktoré organizuje spoločne aj s režisérom Nikitom Slovákom. Tvrdí, že v súčasnej dobe už nebojujeme za Slovensko s prívlastkom demokratické, ale bojujeme za Slovensko ako také. Dodal, že súčasná vláda nám štát „rozoberá“ kameň po kameni.
V diskusii sa však vrátili aj k megakauze Fafokan, ktorý Alojz Hlina považuje za symbol rozkrádania eurofondov a štátne inštitúcie to podľa neho kryjú, a rovnako sa rozprávali aj o pripravovanej konsolidácii, ktorú predstavil tento týždeň minister financií Ladislav Kamenický.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Alojzom Hlinom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť nižšie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
