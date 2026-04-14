Ján Ďurovčík skrýval veľké tajomstvo: Doma sa chystá obrovská zmena, ktorá jeho život poriadne prevetrá

Niektoré správy sa nehovoria hneď. Najskôr si ich človek nechá pre seba, vychutná si ich ticho a naplno, a presne tak, ako to urobili aj oni.
Pre denník Nový Čas prezradil choreograf a teraz aj porotca v tanečnej šou Let’s Dance, Ján Ďurovčík, že ich rodinka sa rozrastie o ďalšieho člena rodiny. S jeho manželkou Barborou sú v očakávaní a túto krásnu novinku si istý čas nechávali doteraz len pre seba. Ich synček Janko, ktorý sa narodil v roku 2020, sa tak dočká už čoskoro súrodenca.
Opatrné začiatky veľkej radosti
„Dozvedeli sme sa to ako každý pár, pomocou tehotenského testu, v januári tohto roka,“ priznal úprimne. Za takouto vetou sa však skrýva moment, ktorý dokáže zmeniť každodennosť od základov. Prvé chvíle po zistení takejto správy bývajú plné emócií, no zároveň aj prirodzenej opatrnosti, ktorú si uvedomujú aj budúci rodičia. „Sme veľmi šťastní. Čakali sme na to… Všetko sa začalo len nedávno a treba s tým narábať opatrne,“ dodal.
Aj preto sa rozhodli dopriať si čas len pre seba a najbližších, bez tlaku okolia. „Len sme to nechceli hovoriť skôr, kým sme si neboli istí, že je všetko tak, ako má byť,“ povedal Ďurovčík.
