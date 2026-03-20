Malý Janko vyviedol rodičov z miery: Syn Ďurovčíka si spravil niečo, čo nikto nečakal

Známe osobnosti síce často pôsobia dokonalo, no aj ich každodenný život prináša nečakané a úsmevné situácie. Inak to nie je ani v rodine známeho režiséra, kde sa o poriadne prekvapenie postaral ich malý syn.
Ako upozornil denník Nový čas na sociálnej sieti partnerky Jána Ďurovčíka Barbory Ďurovčíkovej, v ich domácnosti sa odohral moment, ktorý by rozosmial azda každého rodiča. Ich syn Janko, ktorého privítali na svete v septembri 2020, sa totiž rozhodol vziať iniciatívu do vlastných rúk, a to doslova. Režisér, ktorý momentálne pôsobí ako porotca v šou Let’s Dance, tak má doma o zábavu postarané.
Malý „barber“ v akcii
Deti sú známe svojou zvedavosťou a odvahou skúšať nové veci bez ohľadu na následky. Malý Janko to tentoraz posunul na novú úroveň, keď sa rozhodol, že si upraví svoj účes úplne sám.
Jeho mama následne zverejnila na sociálnej sieti fotografiu odstrihnutých kučeravých vláskov, ktoré okamžite vzbudili pozornosť. Ako si všimol spomínaný denník, celú situáciu okomentovala s typickým humorom: „Barber Janík… Je to tu,“ napísala k záberu.
