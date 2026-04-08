Island vám zaplatí 10-dňovú dovolenku a zároveň vám dá aj 43-tisíc eur. Podmienky výhry sú jednoduché

Chceli by ste ísť na Island? Teraz máte jedinečnú príležitosť navštíviť tento nádherný ostrov úplne zadarmo a k tomu ešte aj vyhrať veľkú sumu peňazí. Stačí, ak ste naozaj zlý fotograf.
Island je pre mnohých ľudí vysnívanou dovolenkovou destináciou. Je to predsa ostrov sopiek, vodopádov, termálnych prameňov, nádhernej prírody a polárnej žiary. To, že je to skutočne nádherná krajina nám potvrdil aj slovenský pár Kristína a Juraj, ktorý žije na Islande už niekoľko rokov.
„Naozaj zlý fotograf“
Ako informuje Time Out, táto obľúbená a mimoriadne turisticky navštevovaná krajina teraz vytvorila výzvu, v ktorej sľubuje, že jednému záujemcovi zaplatí 10-dňovú dovolenku na Islande počas júna 2026 a zároveň mu dá až 43-tisíc eur.
Kampaň s názvom „naozaj zlý fotograf“ vytvorila letecká spoločnosť Icelandair. Spoločnosť hľadá jedného cestovateľa, ktorý nemá žiadne skúsenosti s fotografovaním, v podstate fotí zle. Cieľom ich kampane je dokázať, že tak nádhernú krajinu, akou je Island, dokáže pekne odfotografovať aj naozaj zlý fotograf.
Spoločnosť výhercovi zaplatí letenky, ubytovanie a vreckové. Zároveň mu dá 43-tisíc eur za účasť a povolenie použiť jeho fotografie.
Zapojiť sa môže ktokoľvek
Stačí, ak máte minimálne 21 rokov, čistý trestný register, platný cestovný pas, povolenie cestovať do Spojeného kráľovstva, USA a na Island, ste ochotní podeliť sa o svoje videá a fotografie a turistika v nerovnom teréne vám nerobí problém, uvádza spoločnosť na svojej stránke.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla 2026 pomocou jednoduchého formulára, ktorý má len šesť otázok. Svoju šancu na výhru však môžu zvýšiť nahratím 60-sekundového videa, v ktorom vysvetlia, prečo by si spoločnosť mala vybrať práve ich.
