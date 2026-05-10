Teherán potvrdil odpoveď na návrh USA: Súčasťou dohody má byť aj budúcnosť Hormuzského prielivu. Útoky pokračujú

Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne, uviedli v nedeľu iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Islamská republika Irán dnes prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov poslala svoju odpoveď na najnovší text navrhnutý Spojenými štátmi na ukončenie vojny,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA bez uvedenia ďalších podrobností.
Irán reagoval na návrh USA
Podľa iránskych médií sa odpoveď Teheránu na návrh USA sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy. „Treba poznamenať, že hlavným zameraním iránskej reakcie na návrh USA je „ukončenie vojny a námorná bezpečnosť“ v Perzskom zálive a Hormuzskom prielive,“ uviedla tlačová agentúra ISNA bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti.
Podľa navrhovaného plánu by sa rokovania v tejto fáze zamerali na ukončenie vojny v regióne, cituje v tejto súvislosti agentúra DPA. Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania.
Tie by mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny. Podľa správ z médií sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o kontroverznom iránskom jadrovom programe, píše nemecká agentúra.
Viaceré médiá koncom tohto týždňa uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.
Kuvajt a SAE čelili útokom
Kuvajt a Spojené arabské emiráty boli v nedeľu cieľmi útokov napriek prímeriu, ktoré platí na Blízkom východe. Kuvajtské ministerstvo obrany uviedlo, že obranné sily reagovali na viaceré „nepriateľské drony“. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty (SAE). Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete.
Irán útočí na štáty Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne, od spustenia ofenzívy USA a Izraela na konci februára. Cieľom úderov Teheránu sa stali najmä Kuvajt a Spojené arabské emiráty.
Kuvajt uviedol, že odvtedy zaznamenal viac ako 1000 raketových či dronových útokov zameraných najmä na vojenské a energetické zariadenia. SAE zase priblížili, že od začiatku vojny zostrelili približne 550 rakiet, 30 riadených striel a viac ako 2200 dronov.
Nahlásiť chybu v článku