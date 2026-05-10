Teherán potvrdil odpoveď na návrh USA: Súčasťou dohody má byť aj budúcnosť Hormuzského prielivu. Útoky pokračujú

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
V hre sú sankcie, jadrový program aj Hormuzský prieliv.

Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne, uviedli v nedeľu iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Islamská republika Irán dnes prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov poslala svoju odpoveď na najnovší text navrhnutý Spojenými štátmi na ukončenie vojny,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA bez uvedenia ďalších podrobností.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Útok dronu spôsobil požiar na nákladnej lodi, nikto sa k nemu neprihlásil
2.
Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil. Začala horieť
3.
Trump chce donútiť Irán k dohode: Hrozí, že obnoví útoky, hovorí o operácii „Epická zúrivosť“
Zobraziť všetky články (258)

Irán reagoval na návrh USA

Podľa iránskych médií sa odpoveď Teheránu na návrh USA sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy. „Treba poznamenať, že hlavným zameraním iránskej reakcie na návrh USA je „ukončenie vojny a námorná bezpečnosť“ v Perzskom zálive a Hormuzskom prielive,“ uviedla tlačová agentúra ISNA bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti.

Podľa navrhovaného plánu by sa rokovania v tejto fáze zamerali na ukončenie vojny v regióne, cituje v tejto súvislosti agentúra DPA. Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania.

Foto: SITA/AP

Tie by mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny. Podľa správ z médií sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o kontroverznom iránskom jadrovom programe, píše nemecká agentúra.

Viaceré médiá koncom tohto týždňa uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.

Kuvajt a SAE čelili útokom

Kuvajt a Spojené arabské emiráty boli v nedeľu cieľmi útokov napriek prímeriu, ktoré platí na Blízkom východe. Kuvajtské ministerstvo obrany uviedlo, že obranné sily reagovali na viaceré „nepriateľské drony“. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty (SAE). Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete.

Irán útočí na štáty Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne, od spustenia ofenzívy USA a Izraela na konci februára. Cieľom úderov Teheránu sa stali najmä Kuvajt a Spojené arabské emiráty.

Kuvajt uviedol, že odvtedy zaznamenal viac ako 1000 raketových či dronových útokov zameraných najmä na vojenské a energetické zariadenia. SAE zase priblížili, že od začiatku vojny zostrelili približne 550 rakiet, 30 riadených striel a viac ako 2200 dronov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac