Irán uznáva už len jazyk obrany: Trump vyhlásil, že na rozhovory je neskoro a ohlásil smrť najvyššieho vodcu

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Útok na Irán
Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na otázku, ako dlho by mohla vojna trvať, odpovedajú neurčito, poznamenal Reuters.

Irán v súčasnosti vylučuje akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi. Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahrajní v utorok povedal, že USA v tejto chvíli rozumejú len jazyku obrany, takže Teherán nepovažuje rozhovory za užitočné, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Bahrajní novinárom povedal, že Irán priamo ani nepriamo nekontaktoval Spojené štáty s návrhom na deeskaláciu konfliktu alebo obnovenie rozhovorov o svojom jadrovom programe.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán sa vyhráža európskym krajinám: Nemajú zasahovať do vojny. Spojené kráľovstvo vyšle vojnovú loď na Cyprus
2.
Jadrové zariadenie Natanz je poškodené: Agentúra pre atómovú energiu potvrdila zásah americko-izraelských úderov
3.
Začala sa evakuácia: Prví Slováci z Izraela a Jordánska sú na ceste domov, preváža ich vojenský špeciál
Zobraziť všetky články (80)

„Momentálne máme veľké pochybnosti o užitočnosti rokovaní… Jediným jazykom, ktorým je možné komunikovať so Spojenými štátmi, je jazyk obrany,“ povedal. Zároveň si nemyslí, že zo strany Iránu je teraz vhodný čas na akékoľvek rozhovory.

Trump vyhlásil, že na rokovania je neskoro

Posledné kolo nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom sa uskutočnilo minulý štvrtok v Ženeve. Ich sprostredkovateľ Omán informoval, že vyjednávači dosiahli pokrok. Spojené štáty a Izrael však o dva dni nato zaútočili na Irán s odôvodnením, že vyvíjal jadrovú zbraň.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Teherán chce rokovať, ale že je už príliš neskoro. „Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo a vedenie sú preč,“ napísal na svojej sieti Truth Social.

Výbuchy otriasli iránskym hlavným mestom Teherán aj v utorok. Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na otázku, ako dlho by mohla vojna trvať, odpovedajú neurčito, poznamenal Reuters. Prezident USA naznačil, že vojenské operácie zaberú štyri až päť týždňov, zatiaľ čo Netanjahu tvrdil, že zásah „nepotrvá roky“.

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Od soboty podľa Trumpa prišli o život pri amerických a izraelských útokoch v Iráne desiatky vysokopostavených členov tamojšieho vedenia. Sú medzi nimi aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Músaví.

Teherán na údery odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe. Konflikt zasiahol aj plavbu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových zásob ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán sa vyhráža európskym krajinám: Nemajú zasahovať do vojny. Spojené kráľovstvo vyšle vojnovú loď na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac