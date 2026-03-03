Irán sa vyhráža európskym krajinám: Nemajú zasahovať do vojny. Spojené kráľovstvo vyšle vojnovú loď na Cyprus

Iránske ministerstvo zahraničia v utorok varovalo európske krajiny pred zapojením sa do konfliktu na Blízkom východe po boku Izraela a Spojených štátov. Takýto krok by Teherán považoval za „akt vojny“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bol by to akt vojny. Akýkoľvek takýto akt proti Iránu by sa považoval za spolupáchateľstvo s agresormi. Bol by považovaný za akt vojny proti Iránu,“ vyhlásil v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničia. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v nedeľu vyhlásili, že ak by to bolo potrebné, sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive.
Spojené kráľovstvo reaguje
Spojené kráľovstvo plánuje v rámci týchto opatrení vyslať na obranu svojej základne Akrotiri na Cypre vojnovú loď, napísali v utorok britské noviny The Times. Denník s odvolaním sa na tri anonymné zdroje uvádza, že minister obrany John Healey sa v utorok stretol s vysokopostavenými predstaviteľmi armády a rokovali spolu o nasadení torpédoborca HMS Duncan na Cypre.
Británia tak reaguje na pondelňajší incident, keď o 00.03 h miestneho času (v nedeľu o 23.03 h SEČ) iránsky dron Šahíd zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody. Grécko následne vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko podľa informácií agentúry CNA posiela na ostrov protiraketové a protidronové systémy a dve fregaty.
