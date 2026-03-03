Irán sa vyhráža európskym krajinám: Nemajú zasahovať do vojny. Spojené kráľovstvo vyšle vojnovú loď na Cyprus

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Vyhlásil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničia.

Iránske ministerstvo zahraničia v utorok varovalo európske krajiny pred zapojením sa do konfliktu na Blízkom východe po boku Izraela a Spojených štátov. Takýto krok by Teherán považoval za „akt vojny“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Bol by to akt vojny. Akýkoľvek takýto akt proti Iránu by sa považoval za spolupáchateľstvo s agresormi. Bol by považovaný za akt vojny proti Iránu,“ vyhlásil v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničia. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v nedeľu vyhlásili, že ak by to bolo potrebné, sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Jadrové zariadenie Natanz je poškodené: Agentúra pre atómovú energiu potvrdila zásah americko-izraelských úderov
2.
Začala sa evakuácia: Prví Slováci z Izraela a Jordánska sú na ceste domov, preváža ich vojenský špeciál
3.
USA hlásia veľký úspech: Tvrdia, že zničili viacero kľúčových cieľov, Irán hovorí o protiútoku
Zobraziť všetky články (79)

Spojené kráľovstvo reaguje

Spojené kráľovstvo plánuje v rámci týchto opatrení vyslať na obranu svojej základne Akrotiri na Cypre vojnovú loď, napísali v utorok britské noviny The Times. Denník s odvolaním sa na tri anonymné zdroje uvádza, že minister obrany John Healey sa v utorok stretol s vysokopostavenými predstaviteľmi armády a rokovali spolu o nasadení torpédoborca HMS Duncan na Cypre.

Británia tak reaguje na pondelňajší incident, keď o 00.03 h miestneho času (v nedeľu o 23.03 h SEČ) iránsky dron Šahíd zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody. Grécko následne vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko podľa informácií agentúry CNA posiela na ostrov protiraketové a protidronové systémy a dve fregaty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac