Irán a USA dostali návrh na prímerie. Trump sa však vyhráža bombardovaním: „Niečo také tu ešte nebolo!!!“

Petra Sušaninová
Útok na Irán
Irán trvá na tom, že bude pokračovať v boji, kým nedostane finančné reparácie za škody a prísľub, že nebude opäť napadnutý.

Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu, uviedli pre agentúru AP dvaja blízkovýchodní predstavitelia, píše TASR.

Návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov, ktorí sa snažia zastaviť boje, uviedli dvaja predstavitelia pod podmienkou anonymity. Dúfajú, že 45-dňové okno poskytne dostatok času na rozsiahle rozhovory medzi krajinami s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie. O podmienkach návrhu ako prvý informoval spravodajský web Axios.

Návrh bol v nedeľu neskoro večer zaslaný iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu a americkému vyslancovi pre Blízky východ Stevovi Witkoffovi. Irán a USA naň zatiaľ nereagovali, uviedli predstavitelia.

Irán chce v boji pokračovať

Zostáva nejasné, či s navrhovanými podmienkami budú obe strany súhlasiť. Irán trvá na tom, že bude pokračovať v boji, kým nedostane finančné reparácie za škody a prísľub, že nebude opäť napadnutý.

Americký prezident Donald Trump naopak pohrozil bombardovaním mostov a elektrární. „Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal v nedeľu na svojej sieti Truth Social.

