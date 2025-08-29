Po skoro 50 rokoch končí na Chate pod Rysmi chatár Viktor Beránek: Na týchto miestach dôjde k obrovskej zmene

Foto: Profimedia / Milan Bališin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
SITA
Viktor Beránek po takmer piatich desaťročiach končí a na jeho miesto nastúpi Ján Ševčík.

Spolu s tým sa obmenia chatári aj na Téryho chate. O tieto funkcie bol veľký záujem, pričom súčasťou výberového konania bolo aj predkladanie projektových a koncepčných riešení. Beránek na sklonku kariéry spomína na svoj život na Chate pod Rysmi, kde chatárčil od roku 1977.

Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok JAMES úspešne ukončili výberové konanie na chatárov štyroch vysokohorských chát.

Ako vyplýva z informácií zverejnených na internetovej stránke klubu, po takmer piatich desaťročiach končí na Chate pod Rysmi chatár Viktor Beránek, ktorého nahradí Ján Ševčík. Zmena nastala aj v prípade Téryho chaty, ktorú po Petrovi Michalkovi povedie Tomáš Hvizdák. Na Chate pri Zelenom plese a Zbojníckej chate ostávajú doterajší chatári, Tomáš Petrík a Miki Knižka.

Beránek tu chatárčil od roku 1977

O prevádzkovanie horských chát bol podľa KST veľký záujem. „Záujemcovia predkladali ponuky nielen z finančného hľadiska, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré mali ukázať víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát. Celkovo bolo vybraných desať ponúk, ktorých autori a zástupcovia boli pozvaní na osobné pohovory,“ uviedol klub.

Výberová komisia podľa neho ocenila pripravenosť kandidátov, ich skúsenosti a schopnosť viesť horské chaty v náročných podmienkach. Úspešní uchádzači sa podľa KST prezentovali ponukami, ktoré najviac zaujali a preukázali najlepší predpoklad na zodpovedné vedenie chát. Beránek chatárčil na Chate pod Rysmi od roku 1977.

Foto: Profimedia

„Boli roky, keď tam chodilo veľmi veľa Nemcov, keďže východní Nemci nemali kam chodiť, tak chodili do Tatier. Návštevnosť bola možno ešte vyššia ako v súčasnosti,“ zaspomínal si vlani na minulosť pre agentúru SITA. Citeľné to bolo podľa jeho slov aj v Smokovci, kde Nemci zvykli svoje autá – trabanty – zaparkovať.

„Nedalo sa prejsť cez cestu, toľko tu toho bolo. Nevnímam to tak, že teraz je situácia, čo sa tohto týka, katastrofálna a najhoršia. Teraz je len iná klientela, chodia Poliaci, niekedy viac Česi, ale nejde o katastrofálne nárasty počtu turistov,“ porovnal s minulosťou Beránek. Pripomenul aj niekdajšie výstupy mládeže na Rysy, kde sa za tri dni vystriedalo aj do 10-tisíc ľudí.

„Mladí ľudia prinášali nadšenie, nebolo to zlé. Chodili sem mladí chlapci, vyšportovaní, pekné baby – to patrí k horám. Človek patrí do prírody,“ zhodnotil. V súčasnosti citlivo vníma zmenu správania turistov. „Sú to väčšinou ľudia, z ktorých 99,9 percenta nežije v horách, teda nevedia, že majú byť skromní a byť potichu, že tam človek nemá revať ako pavián, chodiť mimo cesty a rozhadzovať okolo seba odpadky. Niekedy si prinášajú ešte drzosť, aroganciu a veľa ľudí nenosí úsmev,“ uzavrel v apríli minulého roka skúsený chatár Beránek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ikonickú latrínu pri Chate pod Rysmi zničila víchrica. Teraz ju nahradia nové ekologické toalety, takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac