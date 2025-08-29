Po skoro 50 rokoch končí na Chate pod Rysmi chatár Viktor Beránek: Na týchto miestach dôjde k obrovskej zmene

Spolu s tým sa obmenia chatári aj na Téryho chate. O tieto funkcie bol veľký záujem, pričom súčasťou výberového konania bolo aj predkladanie projektových a koncepčných riešení. Beránek na sklonku kariéry spomína na svoj život na Chate pod Rysmi, kde chatárčil od roku 1977.
Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok JAMES úspešne ukončili výberové konanie na chatárov štyroch vysokohorských chát.
Ako vyplýva z informácií zverejnených na internetovej stránke klubu, po takmer piatich desaťročiach končí na Chate pod Rysmi chatár Viktor Beránek, ktorého nahradí Ján Ševčík. Zmena nastala aj v prípade Téryho chaty, ktorú po Petrovi Michalkovi povedie Tomáš Hvizdák. Na Chate pri Zelenom plese a Zbojníckej chate ostávajú doterajší chatári, Tomáš Petrík a Miki Knižka.
Beránek tu chatárčil od roku 1977
O prevádzkovanie horských chát bol podľa KST veľký záujem. „Záujemcovia predkladali ponuky nielen z finančného hľadiska, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré mali ukázať víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát. Celkovo bolo vybraných desať ponúk, ktorých autori a zástupcovia boli pozvaní na osobné pohovory,“ uviedol klub.
Výberová komisia podľa neho ocenila pripravenosť kandidátov, ich skúsenosti a schopnosť viesť horské chaty v náročných podmienkach. Úspešní uchádzači sa podľa KST prezentovali ponukami, ktoré najviac zaujali a preukázali najlepší predpoklad na zodpovedné vedenie chát. Beránek chatárčil na Chate pod Rysmi od roku 1977.
„Boli roky, keď tam chodilo veľmi veľa Nemcov, keďže východní Nemci nemali kam chodiť, tak chodili do Tatier. Návštevnosť bola možno ešte vyššia ako v súčasnosti,“ zaspomínal si vlani na minulosť pre agentúru SITA. Citeľné to bolo podľa jeho slov aj v Smokovci, kde Nemci zvykli svoje autá – trabanty – zaparkovať.
„Nedalo sa prejsť cez cestu, toľko tu toho bolo. Nevnímam to tak, že teraz je situácia, čo sa tohto týka, katastrofálna a najhoršia. Teraz je len iná klientela, chodia Poliaci, niekedy viac Česi, ale nejde o katastrofálne nárasty počtu turistov,“ porovnal s minulosťou Beránek. Pripomenul aj niekdajšie výstupy mládeže na Rysy, kde sa za tri dni vystriedalo aj do 10-tisíc ľudí.
„Mladí ľudia prinášali nadšenie, nebolo to zlé. Chodili sem mladí chlapci, vyšportovaní, pekné baby – to patrí k horám. Človek patrí do prírody,“ zhodnotil. V súčasnosti citlivo vníma zmenu správania turistov. „Sú to väčšinou ľudia, z ktorých 99,9 percenta nežije v horách, teda nevedia, že majú byť skromní a byť potichu, že tam človek nemá revať ako pavián, chodiť mimo cesty a rozhadzovať okolo seba odpadky. Niekedy si prinášajú ešte drzosť, aroganciu a veľa ľudí nenosí úsmev,“ uzavrel v apríli minulého roka skúsený chatár Beránek.
