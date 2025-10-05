Tragédia počas lovu: Poľovník si tínedžera pomýlil s veveričkou, 17-ročný chlapec zomrel na mieste

Nina Malovcová
SITA
Poľovník vystrelil na veveričku, zasiahol 17-ročného Carsona.

V americkom meste Washington v štáte Iowa došlo počas poľovačky k tragédii. Sedemnásťročného Carsona Ryana počas spoločného lovu zastrelil iný poľovník, ktorý si ho zrejme pomýlil s veveričkou.

Uviedli to miestni predstavitelia, informuje televízna stanica CBS News. K incidentu došlo v sobotu popoludní, keď sa skupina poľovníkov vydala na lov veveričiek. Podľa ministerstva prírodných zdrojov štátu Iowa výstrel jedného z členov skupiny zasiahol mladíka do zadnej časti hlavy.

Tragédia si vyžiadala život mladíka

Carson neskôr zomrel v nemocnici na následky zranení. Smrť chlapca momentálne vyšetrujú ministerstvo prírodných zdrojov a úrad šerifa okresu Washington.

