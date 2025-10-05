Tragédia počas lovu: Poľovník si tínedžera pomýlil s veveričkou, 17-ročný chlapec zomrel na mieste

V americkom meste Washington v štáte Iowa došlo počas poľovačky k tragédii. Sedemnásťročného Carsona Ryana počas spoločného lovu zastrelil iný poľovník, ktorý si ho zrejme pomýlil s veveričkou.
Uviedli to miestni predstavitelia, informuje televízna stanica CBS News. K incidentu došlo v sobotu popoludní, keď sa skupina poľovníkov vydala na lov veveričiek. Podľa ministerstva prírodných zdrojov štátu Iowa výstrel jedného z členov skupiny zasiahol mladíka do zadnej časti hlavy.
Tragédia si vyžiadala život mladíka
Carson neskôr zomrel v nemocnici na následky zranení. Smrť chlapca momentálne vyšetrujú ministerstvo prírodných zdrojov a úrad šerifa okresu Washington.
Odporúčané články
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku