Ibi Maiga naznačil návrat na Slovensko: Stále ho to k nám ťahá, chýbajú mu hlavne tri jedlá

Ibi Maiga

Reprofoto: Instagram.com/ibi.maiga, Zuzana Čižmáriková / TOP TASR

Jana Petrejová
Spevák sa ozval svojim fanúšikom. 

Ibi Maiga patrí medzi osobnosti, ktoré si slovenské publikum pamätá už celé desaťročia. Dnes sa k nemu pozornosť vracia v súvislosti s jeho osobnými vyjadreniami o živote medzi Afrikou a Slovenskom. 

Rodák z Afriky sa na Slovensku preslávil najmä ako výrazná televízna a mediálna postava, ktorá si svojou energiou, humorom a prirodzeným prejavom rýchlo získala pozornosť divákov. Mnohí si ho dodnes spájajú s obdobím, keď sa objavoval v televízii, na verejných podujatiach či v rôznych zábavných formátoch, kde prinášal odlišný pohľad, temperament a osobitý štýl komunikácie.

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Príspevok, ktorý zdieľa Ibrahim Maiga (@ibi.maiga)

Na čo sa najviac teší?

Ibi Maiga sa na Slovensku postupne udomácnil natoľko, že sa stal známou súčasťou domácej verejnej scény. Spevák, ktorý sa preslávil u nás skladbami ako Ibi Yo Yo a Čierny bača, počas pandémie v roku 2021 odišiel zo Slovenska do rodného Mali, aby bol so svojou rodinou, ako uviedol portál Koktejl. Doma ho čakala dvanásťročná dcérka Fatima a desaťročný syn Omar.

Zdá sa však, že je na čase vrátiť sa do svojho druhého domova. Ibi Maiga to naznačil vo videu na sociálnej sieti, kde sa prihovoril Slovákom, pozdravil ich a priznal sa, čo mu najviac chýba a na čo sa veľmi teší. “Ahojte, priatelia, ako sa máte? Dúfam, že sa máte dobre. Bože, ako mi chýbate tam na Slovensku a v Čechách. Vaše jedlá,” začal vo videu a vzápätí uviedol, pri ktorých pokrmoch sa mu zbiehajú slinky.

Ibi Maiga
Foto: Profimedia

Väčšina Slovákov by mu dala za pravdu, že ide o chutné jedlá, ktoré sú aj pre nich obľúbené. “Kurací perkelt, bryndzové halušky, parené buchty. Bože, toto sú veci, ktoré mi brutálne chýbajú a čo by som si dal neskutočne. Človek nevie, čo mal, kým to nestratí. Keď prídem na Slovensko, tak sa ako prvé vrhnem na jedlo. To mi brutálne chýba. Teším sa na Slovensko,” pokračoval Ibi Maiga.

K Slovensku má stále silný vzťah

Aj keď je dlhšie v Afrike, na Slovensko ani zďaleka nezabudol. Stále ho tam ťahá srdce. “Ja som tam doma. Som na Slovensku doma. Slovák sa musí predsa vrátiť domov. Aj keď som Malijčan, som aj Slovák. Tak sa držte. Ahojte,” poznamenal Ibi, pre ktorého ostáva Slovensko stále dôležitou súčasťou života.

Napriek tomu, že Ibi Maiga žije tisíce kilometrov od Slovenska, jeho slová jasne ukazujú, že na krajinu ani jej ľudí nezabudol. Hoci sa jeho život odohráva najmä v Afrike, kde má svoju rodinu a zázemie, pravidelne ho spomína ako miesto, ktoré preňho zohráva výnimočnú úlohu.

Osobnosť, ktorá prepája kultúry a rozdielne svety

Jeho slová zároveň ukazujú, že domov preňho nepredstavuje len jedno miesto, ale skôr prepojenie dvoch svetov, v ktorých žije. Na jednej strane Afrika, kde má korene a rodinu, na druhej Slovensko, ktoré ho formovalo a kde si vybudoval kus svojho života aj kariéry. Práve toto prepojenie ho robí osobnosťou, ktorá dokáže prirodzene spájať odlišné kultúry a zároveň si zachovať silný vzťah k obom.

Zatiaľ čo Ibi sa pravdepodobne už čoskoro vráti na Slovensko a budeme o ňom viac počuť, to sa nedá povedať o svetoznámom spevákovi Edovi Sheeranovi, ktorý má v pláne sa stiahnuť z hudobnej scény. Chce sa venovať naplno svojej rodine, čo znamená, že po ňom ostane ticho a fanúšikovia si budú musieť počkať na jeho tvorbu.

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