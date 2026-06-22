Projekt elektrárne Málinec sa posúva ďalej: Štát potrebuje prístup na súkromné pozemky, rozbieha sa kľúčová etapa

Príprava jedného z najväčších energetických projektov na Slovensku pokračuje ďalším krokom. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba začne oslovovať vlastníkov pozemkov v oblasti plánovanej prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec – Látky. Dôvodom sú geologické práce, ktoré majú priniesť dôležité údaje pre ďalší rozvoj projektu. Vlastníkov zároveň ubezpečuje, že nejde o výkup pozemkov ani o zmenu vlastníckych práv.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky. V tejto fáze bude pristupovať k uzatváraniu dohôd o dočasnom užívaní pozemkov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Tie majú umožniť realizáciu geologických prác.
Geologický prieskum je nevyhnutnou súčasťou projektu
TASR o tom informovali z kancelárie generálneho riaditeľa VV. „Geologický prieskum je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou prípravy takéhoto rozsiahleho projektu. V najbližšom období budú vlastníkom dotknutých pozemkov postupne doručované písomné ponuky na uzatvorenie dohôd o rozsahu, spôsobe a dobe výkonu geologických prác. Predmetom dohôd bude v súlade s ustanoveniami zákona o geologických prácach poskytnutie dočasného práva užívať pozemky v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie geologických vrtov a ďalších odborných prieskumov,“ priblížili.
Vodohospodárska výstavba upozornila na to, že aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv. „Cieľom pripravovaných dohôd je výlučne umožniť vstup na pozemky a realizáciu geologických prác potrebných pre ďalšiu prípravu projektu. Uzatvorenie dohody o dočasnom užívaní pozemku je občianskoprávny vzťah, ktorý nemá žiadny vplyv na vlastnícke práva k pozemku. Týmto dojednaním nedochádza k predaju, prevodu ani k žiadnej inej zmene vlastníctva nehnuteľnosti v prospech investora,“ doplnila.
Vlastníci dostanú informácie o rozsahu aj trvaní prác
Dočasné užívanie pozemkov sa obmedzí výlučne na rozsah potrebný na vykonanie geologických prác. VV zdôraznila, že každý vlastník dostane informácie o účele, rozsahu a predpokladanom trvaní prác aj o podmienkach náhrady za dočasné užívanie pozemku.
„Samotné vŕtanie sa odhaduje približne na 36 hodín, pokiaľ nedôjde k nepriaznivým poveternostným podmienkam alebo iným objektívnym prekážkam. Ďalší čas je potrebný na prípravné práce, merania a následný zásyp vrtu. Dohody s vlastníkmi sa budú uzatvárať na obdobie 12 mesiacov, ktoré zohľadňuje celý rozsah činností,“ ozrejmila.
Nasledovať bude spracovanie údajov a ďalšie projektové procesy
Vlastníci sa budú môcť v tejto súvislosti obrátiť na určené kontaktné osoby. „Tie im poskytnú doplňujúce informácie a vysvetlenia k jednotlivým podmienkam dohôd,“ skonštatovala Vodohospodárska výstavba. Geologické práce podľa nej predstavujú jednu z kľúčových etáp prípravy projektu.
„Ich cieľom je získať podrobné informácie o geologických, hydrogeologických a geotechnických pomeroch v území, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie, technických riešení a nadväzujúcich procesov štúdie. (…) Nasledujúcimi krokmi prípravy projektu bude realizácia a vyhodnotenie geologického prieskumu, spracovanie získaných údajov do technických podkladov a pokračovanie v projektových procesoch potrebných pre vytvorenie štúdie,“ dodala.
Projekt vyvoláva spory medzi politikmi aj miestnymi obyvateľmi
Plán výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky vyvoláva čoraz väčší spor medzi politikmi, odborníkmi aj miestnymi obyvateľmi. Vláda projekt vo februári schválila ako významnú investíciu, čo znamená, že štát môže urýchliť jeho prípravu a zároveň získať silnejšie nástroje pri nakladaní s pozemkami v dotknutom území. Práve to však vyvoláva obavy medzi ľuďmi v regióne Podpoľania, ktorí sa obávajú zásahov do vlastníckych práv aj neistoty o budúcnosť svojich domov a hospodárstiev.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko preto požiadalo generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby preveril zákonnosť rozhodnutia vlády. Poslankyňa Tamara Stohlová tvrdí, že pri vyhlásení nebol dostatočne preukázaný verejný záujem a zároveň chýba štúdia realizovateľnosti, ktorá by mala potvrdiť, či je projekt právne, technicky a ekonomicky uskutočniteľný. Podľa nej ide o výnimočný režim, ktorý môže výrazne zasiahnuť do práv vlastníkov pozemkov, a preto musí byť podložený jasnými dôkazmi o spoločenskom prínose.
Kritika politikov aj environmentálnych organizácií
Projekt kritizujú aj ďalší politici a environmentálne organizácie. Michal Kiča zo strany Demokrati upozorňuje, že argument ministerstva o potrebe štatútu významnej investície kvôli geologickým vrtom je podľa neho sporný, keďže tieto kroky umožňuje už existujúca legislatíva. Podľa kritikov môže rozhodnutie viesť k právnym sporom a zároveň obmedziť vlastníkov pozemkov, keďže na dotknutých parcelách môže vzniknúť ťarcha zapísaná v katastri.
Klimatická koalícia zároveň upozorňuje, že Slovensko stále výrazne zaostáva v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie. Podľa koordinátorky Dany Marekovej by štát mal najskôr systematicky podporovať rozvoj veternej, solárnej či geotermálnej energie a až následne riešiť veľké energetické úložiská. Podľa nej projekt prečerpávacej elektrárne v tejto lokalite nie je citlivý voči prírode ani miestnym komunitám. Ministerstvo životného prostredia vedené Tomášom Tarabom kritiku odmieta. Tvrdí, že všetky zákonné podmienky na vyhlásenie významnej investície boli splnené a projekt je dôležitý pre energetickú bezpečnosť Slovenska a stabilitu prenosovej sústavy.
Nahlásiť chybu v článku