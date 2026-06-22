V obci pri Nitre chýba voda: Vodojem sa vyprázdnil, ľudia sú odkázaní na cisternu

Horúčavy, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli Slovensko, si vyberajú svoju daň. Hoci sa na viacerých miestach objavili búrky a krátkodobé zrážky, na zmiernenie pretrvávajúceho sucha to nestačí. Dôsledky už pociťujú aj niektoré samosprávy. V slovenskej obci museli pre kritický nedostatok vody pristúpiť k obmedzeniu dodávok z verejného vodovodu a obyvateľom zabezpečili náhradné zásobovanie pomocou cisterny.
Obec Čab v okrese Nitra dočasne obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
Vodojem sa opäť vyprázdnil
Podľa vedenia obce nepomohli ani opakované upozornenia o šetrení vody a počas uplynulého víkendu opäť prišlo k vyprázdneniu vodojemu. Samospráva bola nútená pristúpiť k regulovanej dodávke pitnej vody. Tú si môžu občania aktuálne nabrať do prinesených nádob z cisterny, ktorá je umiestnená v športovom areáli pod prístreškom.
Obec Čab žiadala občanov o maximálne šetrenie pitnou vodou už koncom mája tohto roka z dôvodu pretrvávajúceho sucha a kritického nedostatku vody v obecnom vodojeme. Upozornila, že voda z obecného vodovodu je určená výhradne na pitné a hygienické účely. Zároveň zakázala napúšťanie bazénov a víriviek, polievanie trávnikov a záhrad, ako aj umývanie áut pitnou vodou z verejného vodovodu.
Sucho sa začalo prejavovať skôr ako vlani
Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody, vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy už vplývajú na stav viacerých vodárenských zdrojov. Pre TASR to uviedli z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS).
V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týkalo sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré, Mirkovce, Žehňa, Kružlová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec.
V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári pristúpili k náhradnému zásobovaniu cisternami alebo k dopĺňaniu vodojemov. „Súčasne boli obyvatelia vyzvaní, aby vodu z verejného vodovodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely. Prijaté opatrenia majú preventívny a stabilizačný charakter s cieľom zachovať spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou,“ uviedli vodári.
Vodári chcú posilniť odolnosť infraštruktúry
Vo väčších mestách zatiaľ plošné obmedzenia zavedené neboli a zásobovanie pitnou vodou funguje štandardne. VVS však priebežne monitoruje stav všetkých vodárenských zdrojov aj vývoj hydrologickej situácie, aby mohla v prípade zhoršenia podmienok včas reagovať. Zvýšenú pozornosť venuje najmä menším lokálnym zdrojom, ktoré sú na nedostatok zrážok najcitlivejšie.
Dlhodobé riešenie podľa spoločnosti spočíva najmä v posilňovaní odolnosti vodárenskej infraštruktúry voči dôsledkom klimatickej zmeny a častejším obdobiam sucha. Za kľúčové považuje zabezpečenie spoľahlivých a kapacitne dostatočných vodárenských zdrojov, ako aj rozširovanie a prepájanie vodovodných sústav. Tie umožňujú presmerovať vodu z oblastí s dostatočnými zdrojmi do lokalít ohrozených jej nedostatkom.
Súčasťou riešení majú byť aj investície do modernizácie a obnovy vodárenskej infraštruktúry vrátane vodojemov, čerpacích staníc a distribučných sietí. „V tomto smere má naša spoločnosť vypracovaný plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorý určuje priority a postupnú obnovu najkritickejších častí infraštruktúry,“ dodali z VVS.
Platia výstrahy pred povodňami
Situácia s nedostkom vody však nebude sužovať všetky kraje. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu druhého stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovsky Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha prvého stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Okrem toho treba na viacerých miestach naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.
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