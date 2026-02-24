Huliak hovorí o 30-miliónovom záväzku. Futbalový zväz obvinenia ministra odmieta, deklaruje právne kroky

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
TASR
SFZ v reakcii na ministrovo vyjadrenie tvrdí, že si nikdy neobjednal telefóny v hodnote 30 miliónov eur a ani ich nikdy neprebral.

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak je pripravený podať Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) pomocnú ruku, aby sa vyhol možnému krachu. Výkonný výbor SFZ na čele s prezidentom Jánom Kováčikom však podľa neho o túto pomoc nestojí. SFZ v reakcii na ministrove vyjadrenia jednoznačne odmieta relevanciu údajného záväzku vo výške 30 miliónov eur a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena.

Huliak tvrdí, že zástupcom SFZ chcel dať na stretnutí príležitosť objasniť skutočnosti v kauze nákupu mobilných telefónov, namiesto toho však „strčili hlavu do piesku“. Medializovaná kauza sa týka nakúpu mobilných telefónov v desiatkach tisíc kusov. Šéf SFZ Kováčik mal údajne v rokoch 2024 a 2025 v mene zväzu ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o. v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o. a Apex Services s.r.o.

Viac o vyjadrení ministra Huliaka sme napísali v tomto článku.

Huliak ďalej tvrdí, že podľa názoru expertov hrozí SFZ krach do troch mesiacov. „Reputácia zväzu je v troskách. Je otázne, ako sa k tomu postavia komerční partneri zväzu. Pán Kováčik sa obhajuje, že ručí len do výšky 100 000 eur. Toto je za mňa obhajoba na úrovni šiestaka základnej školy. Je jasné, že jedna zo strán sporu klame. Buď sú to tri dodávateľské spoločnosti alebo pán Kováčik,“ uviedol.

Zväz obvinenia odmieta

SFZ v reakcii na ministrovo vyjadrenie tvrdí, že si nikdy neobjednal telefóny v hodnote 30 miliónov eur a ani ich nikdy neprebral.

V médiách sa v posledných dňoch objavilo viacero falošných dokumentov a informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. SFZ sa bude voči tomuto podvodnému konaniu brániť súdnou cestou a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena,“ dekalroval zväz.

Výkonný výbor údajne požiadal ministra o posunutie stretnutia po volebnej konferencii SFZ, ktorá sa koná tento piatok. Jedným z dôvodov bolo aj možné ovplyvňovanie samotných volieb, čo sa dnes na tlačovej besede ministra podľa zástupcov zväzu preukázalo.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský, Lukáš Grinaj

Minister nepotrebuje žiadne vysvetlenia, ani rozhodnutia súdov, aby vedel už dnes, kto je vinný a mal by byť odsúdený. Vedenie SFZ je aj napriek tomu pripravené stretnúť sa s ministrom po volebnej konferencii, kde prezident a výkonný výbor bude disponovať plným mandátom futbalovej obce na tieto rokovania,“ uvádza sa v stanovisku SFZ.

Zväz zároveň vyjadruje poľutovanie, že ešte pred právoplatným skončením medializovaných súdnych sporov a bez znalosti všetkých relevantných detailov dochádza k verejnému prejudikovaniu neúspechu SFZ, ako aj k aktívnym stretnutiam s právnymi zástupcami osôb, ktoré sa voči SFZ domáhajú nárokov a ktoré SFZ považuje za neexistujúce.

O týchto nárokoch rozhodnú výlučne príslušné súdy, nie minister. Takýto postup podľa SFZ zbytočne oslabuje jeho postavenie a môže vytvárať mylný dojem, že údajné nároky sú dôvodné, čo SFZ aj naďalej odmieta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skrachuje Slovenský futbalový zväz? Minister Huliak hovorí o vážnej situácii, kauza naberá na obrátkach

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac