Huliak hovorí o 30-miliónovom záväzku. Futbalový zväz obvinenia ministra odmieta, deklaruje právne kroky

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak je pripravený podať Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) pomocnú ruku, aby sa vyhol možnému krachu. Výkonný výbor SFZ na čele s prezidentom Jánom Kováčikom však podľa neho o túto pomoc nestojí. SFZ v reakcii na ministrove vyjadrenia jednoznačne odmieta relevanciu údajného záväzku vo výške 30 miliónov eur a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena.
Huliak tvrdí, že zástupcom SFZ chcel dať na stretnutí príležitosť objasniť skutočnosti v kauze nákupu mobilných telefónov, namiesto toho však „strčili hlavu do piesku“. Medializovaná kauza sa týka nakúpu mobilných telefónov v desiatkach tisíc kusov. Šéf SFZ Kováčik mal údajne v rokoch 2024 a 2025 v mene zväzu ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o. v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o. a Apex Services s.r.o.
Huliak ďalej tvrdí, že podľa názoru expertov hrozí SFZ krach do troch mesiacov. „Reputácia zväzu je v troskách. Je otázne, ako sa k tomu postavia komerční partneri zväzu. Pán Kováčik sa obhajuje, že ručí len do výšky 100 000 eur. Toto je za mňa obhajoba na úrovni šiestaka základnej školy. Je jasné, že jedna zo strán sporu klame. Buď sú to tri dodávateľské spoločnosti alebo pán Kováčik,“ uviedol.
Zväz obvinenia odmieta
SFZ v reakcii na ministrovo vyjadrenie tvrdí, že si nikdy neobjednal telefóny v hodnote 30 miliónov eur a ani ich nikdy neprebral.
„V médiách sa v posledných dňoch objavilo viacero falošných dokumentov a informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. SFZ sa bude voči tomuto podvodnému konaniu brániť súdnou cestou a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena,“ dekalroval zväz.
Výkonný výbor údajne požiadal ministra o posunutie stretnutia po volebnej konferencii SFZ, ktorá sa koná tento piatok. Jedným z dôvodov bolo aj možné ovplyvňovanie samotných volieb, čo sa dnes na tlačovej besede ministra podľa zástupcov zväzu preukázalo.
„Minister nepotrebuje žiadne vysvetlenia, ani rozhodnutia súdov, aby vedel už dnes, kto je vinný a mal by byť odsúdený. Vedenie SFZ je aj napriek tomu pripravené stretnúť sa s ministrom po volebnej konferencii, kde prezident a výkonný výbor bude disponovať plným mandátom futbalovej obce na tieto rokovania,“ uvádza sa v stanovisku SFZ.
Zväz zároveň vyjadruje poľutovanie, že ešte pred právoplatným skončením medializovaných súdnych sporov a bez znalosti všetkých relevantných detailov dochádza k verejnému prejudikovaniu neúspechu SFZ, ako aj k aktívnym stretnutiam s právnymi zástupcami osôb, ktoré sa voči SFZ domáhajú nárokov a ktoré SFZ považuje za neexistujúce.
„O týchto nárokoch rozhodnú výlučne príslušné súdy, nie minister. Takýto postup podľa SFZ zbytočne oslabuje jeho postavenie a môže vytvárať mylný dojem, že údajné nároky sú dôvodné, čo SFZ aj naďalej odmieta.“
