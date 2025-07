Obrovská tragédia v nákupnom centre: Pri masívnom požiari zomrelo vyše 60 ľudí, ďalší sú zranení

Na najmenej 61 už stúpol počet obetí požiaru, ktorý vypukol v stredu večer v nákupnom centre v meste Kút na východe Iraku. Oznámilo to vo štvrtok iracké ministerstvo vnútra, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Tragický požiar si vyžiadal životy 61 nevinných občanov, z ktorých väčšina sa udusila na toaletách (nákupného centra), pričom je medzi nimi aj 14 zuhoľnatených tiel, ktoré zatiaľ neboli identifikované,“ uviedol rezort vnútra. Prvotné správy hlásili približne 50 mŕtvych i zranených. Požiar v nákupnom centre Hyper Mall vypukol v stredu neskoro večer, pričom ešte o 4.00 h ráno prevážali sanitky obete do miestnej nemocnice. Spravodajca agentúry AFP informoval, že centrum bolo otvorené len pred piatimi dňami.

Miestny guvernér Muhammad Mijáhí povedal irackej agentúre INA uviedol, že medzi obeťami sú muži, ženy aj deti. Zdroj agentúry AFP z miestnych zdravotníkov povedal, že veľa z tiel je nateraz neidentifikovaných. Spravodajca tejto agentúry zase uviedol, že záchranári na mieste stále pátrajú po nezvestných.

Ministerstvo vnútra informovalo, že z päťposchodovej budovy, v ktorej sa nachádza supermarket aj reštaurácia, sa podarilo zachrániť vyše 45 preživších, ktorí tam uviazli.

Podľa prvotných správ vznikol požiar na jeho prvom poschodí. Videozáznamy, ktoré sa medzičasom rozšírili na sociálnych sieťach, zachytávajú, ako plamene zachvátili túto päťposchodovú budovu, pričom hasiči sa ich snažili dostať pod kontrolu.

Nearly 50 people were killed in a shopping mall fire in Iraq’s southern city of Kut on Thursday – Statement pic.twitter.com/B2jFvraGpU

— The New Region (@thenewregion) July 17, 2025