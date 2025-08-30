Hrozivý incident v Košiciach: Páchateľ vtiahol do auta 16-ročnú tínedžerku, zviazal jej ruky a znásilnil ju

V Košiciach došlo k hrozivému incidentu. Páchateľ za bieleho dňa údajne vtiahol do svojho auta len 16-ročné dievča a zneužil ho.
Ako informujú TV Noviny, muž odviezol dievča v aute na neznáme miesto. Na zadnom sedadle tínedžerke zviazal ruky, vyzliekol ju a sexuálne ju zneužil. Po ohavnom čine ju odviezol do obce neďaleko Košíc. Odtiaľ si dievča privolalo pomoc.
Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
