Primátor vyzval na opatrnosť, prosí o pomoc: Zastrelená tehotná žena utrpela poranenia orgánov hrudníka, pomôcť jej nedokázali

Ozbrojený útok v sobotu popoludní na Bezručovej ulici v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranenia utrpel aj jej partner. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Jozef Božik.
Zraneného muža podľa neho previezli záchranári do nemocnice, polícia po páchateľovi pátra. Zásah záchranárov na mieste potvrdil pre TASR Richard Bolješik z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, podľa ktorého operačné stredisko vyslalo jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci, jednu rýchlej lekárskej pomoci i leteckých záchranárov.
„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ priblížil Bolješik.
Primátor vyzval občanov na opatrnosť
Primátor ubezpečil všetkých obyvateľov, že mestská samospráva je v úzkom kontakte s políciou, ktorá intenzívne pátra po páchateľovi. „Vyzývam občanov k opatrnosti a zároveň k zachovaniu pokoja. Prosím každého, kto by mohol mať akékoľvek informácie, aby ich neodkladne poskytol polícii,“ uviedol.
Božik zároveň v mene mesta vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete. „Sme hlboko otrasení týmto činom, ktorý nemá v našom meste miesto,“ zdôraznil.
„Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony a aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, nie je možné v súčasnosti poskytnúť žiadne informácie,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
