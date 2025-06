Hrozí vám pokuta až 300 eur na osobu: Dovolenka v Grécku vás môže vyjsť oveľa drahšie než vlani. Zaviedli nové pravidlá

Trávenie dovolenky v karavane alebo pod stanom má svoje čaro. Máte úplnú slobodu, nemusíte riešiť preplnené hotely, šváby pod posteľou ani upratovačku, ktorá vám už o siedmej nedočkavo klopká na dvere. No ak sa chystáte objavovať krásy Grécka práve týmto spôsobom, mali by ste spozornieť. Krajina totiž zavádza prísnejšie pravidlá, ktoré môžu výrazne ovplyvniť aj vašu dovolenku.

Krajina totiž sprísnila pravidlá a nezávislé prespávanie už nemusí byť bez následkov. Ako upozorňuje portál TN.cz s odvolaním sa na oe24.at, Grécko prijalo nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú karavanistov aj táborníkov. Nový zákon sa už uplatňuje a prináša jasné obmedzenia aj tvrdé sankcie.

Pokuta 300 eur a možno aj viac

Podľa nového zákona môžete parkovať obytným vozidlom na verejnom priestranstve maximálne 24 hodín. Rovnako zakázané je aj stanovanie mimo vyhradených kempov, a to bez výnimky.

Kto pravidlá poruší, riskuje pokutu 300 eur na osobu. Ak sa niekto z miesta pokúsi ujsť bez zaplatenia, sankcia sa môže vyšplhať až na 3-tisíc eur. V krajnom prípade vám hrozí aj trest odňatia slobody do troch mesiacov.

Ktoré miesta si úradníci strážia najviac?

Grécke úrady sa zameriavajú najmä na lokality, ktoré sú turisticky vyťažené alebo ekologicky citlivé. Ide predovšetkým o pláže, pobrežné oblasti, lesy a archeologické náleziská. Práve tam sa totiž najčastejšie zdržiavajú nezávislí cestovatelia.

Cieľom opatrenia je podľa úradov znížiť preplnenosť niektorých miest, chrániť prírodu a zároveň zachovať komfort aj pre iných návštevníkov. „Zákon má dať do poriadku situáciu, keď karavany dlhodobo zaberajú pláže a bránia prístupu ostatným. Okrem toho sa často zanecháva neporiadok,“ vysvetlila pre denník Kathimerini ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogiannis.

Sloboda zostáva, ale iba tam, kde je povolená

Dobrodružná dovolenka v Grécku teda stále možná je, no vyžaduje lepší plán a rešpekt k pravidlám. Stanovanie v prírode môže byť dobrodružné, no zároveň riskantné, ak si neoveríte, kde je to povolené.

Namiesto očakávaného výhľadu na more vás tak môže čakať nečakané stretnutie s políciou. A namiesto pohody s výhľadom na vlny možno skončíte s pokutou alebo pred súdom.