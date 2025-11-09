Hrôza pri rodinnom dome: Matka prešla autom vlastnú dcéru, záchranári jej už nedokázali pomôcť

Matka v severnom Rakúsku v sobotu nešťastnou náhodou prešla svoju vlastnú jednoročnú dcéru, keď cúvala autom v garáži. Dieťa utrpelo tak vážne zranenia, že na mieste nehody zomrelo, informovala v nedeľu polícia v spolkovej krajine Horné Rakúsko.
O prípade píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Nehoda sa stala počas výmeny pneumatík
Tragédia sa odohrala v sobotu večer v okrese Schärding, približne 20 kilometrov južne od nemeckého pohraničného mesta Passau. Rodičia dievčatka v čase incidentu menili pneumatiky na svojom aute. Keď skončili, 29-ročná matka cúvala s vozidlom z vjazdu do garáže. Podľa správ počula ranu a okamžite zastavila.
Keď vystúpila z auta, zistila, že jej dcéra je uviaznutá pod vozidlom. Otec dievčatka neváhal a začal auto dvíhať pomocou zdviháka v snahe dostať dieťa spod auta čo najrýchlejšie.
Dievčatko sa zachrániť nepodarilo
Na miesto okamžite dorazili záchranári, ktorí sa pokúšali dievčatko oživiť. Napriek ich rýchlemu zásahu a resuscitačným pokusom sa dieťa zachrániť nepodarilo. Polícia potvrdila, že išlo o tragickú nehodu a nie o úmyselný čin.
