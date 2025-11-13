Horor v domove dôchodcov: Ošetrovateľ roky vraždil seniorov a dlho si to nikto nevšimol. Takýto dostal trest

Na doživotie odsúdil v stredu súd v meste Perugia 62-ročného ošetrovateľa, ktorého uznal za vinného za to, že v rokoch 2017 – 2019 podaním liekov zavraždil osem obyvateľov domova dôchodcov v obci Offida ležiacej v regióne Marche v strednej časti Talianska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry APA.
Ošetrovateľ sa podľa obžaloby tiež pokúsil zavraždiť aj štyroch ďalších klientov domova dôchodcov.
Vyšetrovanie sa začalo v roku 2018 na základe podnetu kolegyne odsúdeného ošetrovateľa, ktorej sa nepozdával vysoký počet úmrtí.
Pitvy následne odhalili nadmerne vysoké koncentrácie liekov v krvi seniorov, dodáva APA.
