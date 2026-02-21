Hokejová legenda Jaromír Jágr hovorí o definitívnom konci svojej kariéry. Mňa už neuvidia, priznal

Legendárny český hokejista Jaromír Jágr sa už na súťažnom ľade zrejme nepredstaví. Päťdesiatštyriročný útočník Kladna naposledy štartoval v zápase českej ligy 21. decembra a koniec svojej mimoriadne úspešnej kariéry v piatok naznačil na sociálnej sieti.
Jágr odohral v tejto sezóne len šesť duelov. „Mňa už neuvidia. Asi nie. To by sa musel stať nejaký zázrak. Musel by prísť Boh, vstúpiť do mňa a omladiť ma o pätnásť rokov. Ale občas si chodím zakorčuľovať,“ uviedol na Instagrame.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Olympijské hry si užíva ako divák
Druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL si momentálne užíva sledovanie olympijského turnaja v Miláne: „Nerobím nič iné ako to, že jem a pozerám televíziu. Mám o štyri či päť kíl navyše. Pohyb je veľmi dôležitý a najťažšie je sa donútiť, keď človek nemusí. Snažím sa ísť si každý deň zakorčuľovať, ak mám čas.“
O konci Jágrovej kariéry sa už v minulosti špekulovalo, samotný hráč o nej hovoril viackrát, pripomenul portál isport.cz. Prebiehajúci ročník je preňho už 38. v profesionálnej kariére, v zámorskej NHL odohral 24 sezón.
Nahlásiť chybu v článku