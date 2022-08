Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode

Niektorí ľudia sú naozaj ochotní pre peniaze urobiť čokoľvek. Dôkazom je únos, ktorý sa odohral v roku 1976. Traja muži sa zmocnili autobusu plného detí, prinútili ich vliezť do nákladného auta pochovaného ho pod zemou a žiadali vysoké výkupné. Ako to dopadlo?

Deti boli na ceste domov zo školského výletu

Písal sa júl 1976, keď v kalifornskej Chowchille rodičia 26 detí posadili svoje potomstvo na autobus smerujúci na školský výlet. Ako píše portál All That Is Interesting, netušili, že čoskoro prežijú svoju najhoršiu nočnú moru. Autobus sa totiž stratil spolu so šoférom, 55-ročným Frankom Edwardom Rayom, a s 26 deťmi vo veku od 5 do 14 rokov.

Na začiatku išiel výlet podľa plánu a deti už boli na ceste domov, keď sa pred autobusom z ničoho nič o štvrtej poobede objavila biela dodávka.

Do autobusu nastúpili dvaja muži, na hlavách mali natiahnuté silonky a v rukách mali po domácky upravené pištole. Jeden z nich mieril Rayovi na hlavu a prinútil ho, aby opustil miesto šoféra. Na jeho miesto si sadol druhý zo zločincov a tretí šoféroval dodávku. Samozrejme, deti boli z toho, čo sa dialo, vydesené. Len 6-ročný Larry Park sa podľa CBS News vyjadril, že vďaka maskám muži vyzerali, akoby mali namiesto očí len prázdne diery. Zdalo sa mu, že sa díva priamo na smrť.

Po krátkej jazde autobus zastavil vo vysušenom koryte rieky vo vysokom poraste. Tu čakala ďalšia dodávka a zločinci deti prinútili, aby do nej nastúpili. Okná boli natreté čiernou farbou a vnútro oboch dodávok bolo obložené drevom, aby deti nevideli von, no zároveň, aby ich nikto zvonku nepočul. V dodávkach následne strávili ďalších takmer 12 hodín, až napokon zločinci zastavili v starom kameňolome v Livermore.

Museli vliezť do nákladného auta pochovaného pod zemou

Tu mali pripravenú pascu, do zeme zakopali staré nákladné vozidlo a Raya spolu s deťmi prinútili, aby doň po rebríku zliezli. Keď boli všetci vnútri, zločinci umiestnili na otvor, ktorý do strechy vozidla vyrezali, veľký kus železa a dve ťažké industriálne batérie. Okrem toho jamu, cez ktorú deti vošli dnu, zahádzali hlinou.

Jennifer Brown Hyde mala v tom čase len 9 rokov. O 45 rokov neskôr v rozhovore pre Fox News priznala, že sa bála, že neprežije. Menšie deti kričali a plakali, niektorým prišlo nevoľno a zvracali. Staršie deti sa ich pokúšali utíšiť, no márne, všetci sa báli, že zomrú pochovaní zaživa. Larry priznáva, že sa mu tie zvuky navždy vryli do pamäti. Bolo to také zlé, že túžil dostať Alzheimerovu chorobu, len aby na to mohol zabudnúť.

Keď sa deti nevrátili z výletu domov, okamžite bolo spustené pátranie. Podľa portálu City of Chowchilla netrvalo dlho, kým sa podarilo nájsť prázdny autobus v koryte rieky. Detí však nikde nebolo. Tie zatiaľ bojovali o život v kameňolome. Zločinci im v zakopanom nákladnom aute nechali chlieb, arašidové maslo, vodu a ventilátory. Vyrobili im dokonca aj provizórne postele a toalety. Ray ale vedel, že to všetko im bude zbytočné, ak sa im pod zemou minie kyslík.

Míňal sa im kyslík, hrozilo, že sa strecha auta prepadne

Ray a jeden zo starších žiakov, 14-ročný Michael Marshall sa preto pustili do práce. Plán úteku museli vymyslieť čo najskôr, ventilátory totiž čoskoro prestali fungovať a strecha nákladného auta sa pod váhou kovu a zeminy začala prehýbať. Hrozilo, že deti sa nielen udusia, ale budú aj zavalené.

Šofér spolu s Michaelom podľa portálu All That Is Interesting zistili, že ak na seba uložia všetky matrace, dosiahnu na strechu auta. Celé hodiny sa pokúšali poklop nadvihnúť aspoň o malý kúsok. Napokon sa im podarilo poklop aj batérie odsunúť nabok, teraz sa však museli prekopať cez vrstvu zeminy. Deti sa ale nevzdávali a po zdanlivo nekonečných 16 hodinách konečne uzreli prvý lúč svetla.

Napokon sa prekopali na slobodu. Keď zistili, že únoscov nikde nevidno, vyhľadali zamestnancov lomu a oznámili im, čo sa stalo. Našťastie, všetky deti aj šofér boli po fyzickej stránke v poriadku (po tej duševnej to také ľahké nebolo, trauma ich prenasledovala po zvyšok života), ostávalo teda už len jediné, nájsť a usvedčiť zločincov.

Všetci únoscovia sú už na slobode, posledného oslobodili tento rok

Tí podľa portálu CNN žiadali od rodín výkupné vo výške 5 miliónov dolárov. Keď sa konečne podarilo zistiť, kto stál za ohavným zločinom, všetci boli v šoku. Medzi páchateľmi boli bratia Richard a James Schoenfeldovci a Fred Woods. Všetci pochádzali z bohatých rodín, no potrebovali peniaze na splatenie dlžôb, ktoré si narobili.

Za každú jednu z unesených obetí dostali všetci traja doživotie. Súd sa ale napokon rozhodol rozsudok zmeniť, keďže nikto nebol vážne ranený. Aj keď teda mali stráviť vo väzení zvyšok života, Richarda prepustili v roku 2012 a Jamesa o 3 roky neskôr. V marci tohto roka sa zas začalo diskutovať aj o prepustení Freda Woodsa. Napokon padlo definitívne rozhodnutie, že ani on už nepredstavuje pre verejnosť žiadnu hrozbu.

Pochopiteľne, obete z toho nadšené neboli, z následkami traumy sa vyrovnávajú do dnešného dňa a z rozhodnutia súdu sú v šoku. Dnes už sú z únoscov sedemdesiatnici a tvrdia, že ľutujú, čo vykonali. To však nič nemení na tom, že traumatizujúce spomienky ľudí už nezmiznú nikdy. Podľa CNN je to najväčší masový únos v dejinách. Trojica únoscov neskôr priznala, že ich inšpiroval film Dirty Harry (Drsný Harry z roku 1971, hlavnú úlohu si zahral Clint Eastwood).