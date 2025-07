Hlavu hore, čaká nás vesmírne divadlo: Saturn predvedie jedinečný úkaz, ktorý sa zopakuje až o pätnásť rokov

Nočná obloha ponúkne toto leto skutočný zážitok. Saturn, planéta s ikonickými prstencami, sa ukáže v mimoriadnom svetle. Po dlhých rokoch budete mať možnosť sledovať zriedkavý astronomický úkaz, ktorý sa na oblohe objavuje len raz za 15 rokov. Už tento rok sa totiž priamo na povrchu Saturnu objaví viditeľný tieň jeho najväčšieho mesiaca Titanu.

Ako informuje portál iMeteo s odvolaním sa na Hvezdáreň a planetárium Brno, ide o výnimočný jav, ktorý bude voľným okom pozorovateľný ešte niekoľkokrát počas letných mesiacov. Ďalšia podobná príležitosť príde až v roku 2040.

Kedy ho môžeme vidieť?

Jav nastáva vo chvíli, keď sa rovina Saturnových prstencov zarovná so Slnkom. Práve vtedy sa tiene jeho mesiacov premietnu priamo na povrch planéty a vytvoria tak neobyčajne krásny vizuálny efekt. Titan obieha okolo Saturnu každých 16 dní a počas niektorých prechodov vrhá svoj tieň priamo na planétu.

Tri z týchto prechodov sme už mohli pozorovať, no zostáva nám ešte sedem šancí. Tieto budú pripadať na nasledujúce dátumy: 2. a 18. júl, 3. a 19. august, 4. a 20. september a napokon 6. október. Tieň bude zo Zeme viditeľný niekoľko minút, v októbri dokonca už len približne jednu minútu.

Saturn bude viditeľný celé leto, objaví sa v súhvezdí Rýb

Saturn sa bude v letných mesiacoch nachádzať v súhvezdí Rýb. Na oblohe ho uvidíte už po západe Slnka, najvýraznejší bude v období takzvanej opozície, teda v čase, keď sa Zem nachádza presne medzi Saturnom a Slnkom. Vtedy je planéta najjasnejšia a ideálna na pozorovanie.

Podľa Hvezdárne a planetária Brno bude Saturn viditeľný ešte niekoľko mesiacov pred aj po tomto vrchole. Prstence planéty však už v roku 2025 takmer úplne zmiznú z nášho pohľadu, pretože sa ich rovina otočí oproti Zemi. Aj to je dôvod, prečo by ste si tohtoročné pozorovanie nemali nechať ujsť.

Titan je väčší ako Merkúr

Titan nie je len najväčším mesiacom Saturnu, ale aj jedným z najzaujímavejších telies v celej slnečnej sústave. Ide o druhý najväčší mesiac vôbec, väčší než planéta Merkúr a približne o polovicu väčší než náš Mesiac. Má priemer viac ako 5000 kilometrov a hustú atmosféru.

Okrem Titanu vrhnú na Saturn tieň aj ďalšie jeho mesiace. Ide najmä o Mimas a Rheu, no ich tiene budú veľmi malé a jasné, preto bude ich pozorovanie zo Zeme mimoriadne náročné. Výnimočnosť tohtoročného javu spočíva práve v tom, že Titan má dostatočnú veľkosť a hmotnosť na to, aby vrhol výrazný a zreteľný tieň. Ten vytvorí dojem, akoby bola planéta „zafarbená“, a to len na niekoľko krátkych minút.