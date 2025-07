Cesta po Bratislave bude čoskoro jednoduchšia: Nová električková trať v Petržalke už dostala povolenie, má to ale háčik

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom týždňa povolenie na predčasné užívanie novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Povolenie je dočasne obmedzené, a to do kolaudačného rozhodnutia.

Vydané povolenie zároveň ešte nie je právoplatné, plynie zákonná 15-dňová lehota na odvolanie. Vyplýva to z rozhodnutia BSK, ktoré vydal 30. júna. Upozornil na to portál imhd.sk.

Blíži sa kolaudácia

„Predčasné užívanie stavby neoprávňuje na trvalé užívanie stavby. Stavba môže byť užívaná až po vydaní povolenia na prevádzkovanie mestskej dráhy podľa zákona o dráhach,“ konštatuje BSK s tým, že stavebník, ktorým je hlavné mesto, je povinný do 15 dní po odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu všetkých stavebných objektov stavby.

Pre časovo obmedzené predčasné užívanie stavby určil špeciálny stavebný úrad aj viaceré podmienky. Napríklad do 14. júla musí hlavné mesto zabezpečiť finálne dokončenie prác na všetkých priecestiach povoľovanej mestskej dráhy, rovnako po celom úseku realizovať asfaltové zálievky či doložiť chýbajúce revízne správy k niektorým stavebným objektom. Taktiež doplniť chýbajúci majáčik na zastávke Lietavská i chýbajúce zábradlie na prístupe k zastávke Janíkov dvor od priecestia.

V termíne do kolaudácie stavby, najneskôr však do 31. decembra, musí hlavné mesto zrealizovať kompletné vybavenia nástupíšť zastávok a súvisiacich objektov, ale taktiež bezpečnostnú signalizáciu priechodu cez trať na zastávke Farského. Rovnako je stavebník povinný do kolaudácie stavby odstrániť zistené a zaevidované chyby, nedorobky a nedostatky.

Nebolo to bez problémov

Hlavné mesto pôvodne žiadalo o vydanie kolaudačného rozhodnutia, avšak koncom júna svoj návrh zmenilo na žiadosť o povolenie časovo obmedzeného predčasného užívania stavby.

Otázne zostáva, či bude do termínu spustenia električky v prevádzke prestupný uzol na konci trate. Hlavné mesto nedávno pre TASR uviedlo, že po spustení prevádzky by mali stavebné práce pokračovať napríklad aj na lávkach a rampách, ktoré prepájajú autobusovú a električkovú zastávku v časti Janíkovho dvora. V povolení na predčasné užívanie uvedené nie sú, keďže nie sú dokončené.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov.

Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Istý čas už o presnom termíne nehovorí.