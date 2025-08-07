Smrad, špina, myši a zvláštni majitelia: Slováci prezradili, aké najhoršie ubytovanie zažili, brali nohy na plecia

Foto: Flickr/ Brian Woychuk

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Stalo sa vám už, že ste prišli na miesto, kde ste mali mať ubytovanie, no rovno ste mali chuť otočiť sa a ujsť?

Kým sa človek neubytuje v 5-hviezdičkovom hoteli, možno ráta s tým, že to nebude také čisté a pohodlné ako doma. Nikto by však nechcel zažiť myši, nepríjemný zápach, hmyz či nepríjemný personál. Slováci popísali svoje najhoršie skúsenosti s ubytovaním v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Slabá hygiena a nepríjemní majitelia

Viacero Slovákov priznáva, že ťažké srdce majú najmä na ubytovanie doma na Slovensku, či už sa vybrali na dovolenku alebo na pracovnú cestu. Niektorých prekvapili mravce, báli sa, že si ich so sebou donesú domov v kufri. Ďalší zas majú nepríjemné skúsenosti s hlodavcami. Nie je príjemné zobudiť sa na to, že vám po posteli behá myš, prípadne po vás dojedá zvyšky v odpadkovom koši.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Obľúbené letovisko má problém: Miestni sú rozčúlení, vadia im ľudia v hoteloch. Sprchujú sa aj 5-krát denne
2.
Platia už od 425 eur na osobu: Slováci prezradili, kam cestujú za lacnou dovolenkou. Na toto si treba dávať pozor, varujú
3.
Hranolčeky za 16 eur, ceny sú nehorázne, nervujú sa ľudia: Pláže pri Jadrane sú prázdne, dôvody znepokojujú aj domácich
Zobraziť všetky články (43)

Ľudia sa sťažujú aj na slabú hygienu v nejednom ubytovacom zariadení, či na staré a opotrebované zariadenie. Niektorí píšu, že bolo v izbe, za ktorú si zaplatili, všetko špinavé a hneď pri vstupe ich omráčil veľmi nepríjemný zápach. Ľudia na poličkách nachádzali prach, inde zas pleseň a diery vypálené od cigariet.

@philandh Watching this back makes me feel sick 🤢. I can’t believe we actually stayed in this hotel! #bali #hotelnightmare #dirtyhotel #hotelroom #hotelhell #travel ♬ original sound – Phil & H

Nájdu sa takí, ktorí sa posťažovali na neustály hluk, ale aj zelený bazén, ktorý nepôsobil práve najlákavejšie. Niektorí sa posťažovali na nepríjemných a arogantných majiteľov. Podaktorí majitelia dokonca vyvolali v ľuďoch strach. Menili podmienky ubytovania, žiadali doplatky navyše, o ktorých predtým zmienka nebola a tvárili sa prekvapene, keď hostia chceli od ubytovania kľúče.

Fotky pekné, realita iná

Nepríjemný bol aj fakt, že majiteľovi, zdá sa, súkromie nič nehovorí a mal pocit, že môže kedykoľvek prísť aj odísť a v podstate sa „nenápadne“ stať súčasťou dovolenky. Samozrejme, kritike sa nevyhlo ani ubytovanie v zahraničí, kde ľudia taktiež natrafili okrem iného aj na nepríjemných majiteľov.

Ilustračná foto: Pexels

Neraz ľudia píšu, že ubytovanie na fotkách vyzeralo skvelo, no realita bola napokon celkom iná a dostali niečo oveľa smutnejšie, než za čo si zaplatili. Napríklad, v Chorvátsku sa im nepáčilo gýčové vybavenie, hmyz a všade špina. Síce nechýbala vírivka, no vraj nepôsobila lákavo. Sťažnosti padli tiež na nepríjemných hlučných susedov, ktorí si do rána užívali radovánky alebo večierky.

Ľudia upozorňujú, že vždy, keď sa niekam vyberiete, je dôležité pozrieť si nielen tie pekné a príjemné recenzie, ale pátrať aj po tých negatívnych. Samozrejme, nikdy sa nedá vyhovieť každému ubytovanému hosťovi. Hmyz, hlodavce či neznesiteľný zápach však neraz za nemalé peniaze nechce znášať naozaj nikto.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac