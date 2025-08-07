Smrad, špina, myši a zvláštni majitelia: Slováci prezradili, aké najhoršie ubytovanie zažili, brali nohy na plecia

Kým sa človek neubytuje v 5-hviezdičkovom hoteli, možno ráta s tým, že to nebude také čisté a pohodlné ako doma. Nikto by však nechcel zažiť myši, nepríjemný zápach, hmyz či nepríjemný personál. Slováci popísali svoje najhoršie skúsenosti s ubytovaním v zahraničí, ale aj na Slovensku.
Slabá hygiena a nepríjemní majitelia
Viacero Slovákov priznáva, že ťažké srdce majú najmä na ubytovanie doma na Slovensku, či už sa vybrali na dovolenku alebo na pracovnú cestu. Niektorých prekvapili mravce, báli sa, že si ich so sebou donesú domov v kufri. Ďalší zas majú nepríjemné skúsenosti s hlodavcami. Nie je príjemné zobudiť sa na to, že vám po posteli behá myš, prípadne po vás dojedá zvyšky v odpadkovom koši.
Ľudia sa sťažujú aj na slabú hygienu v nejednom ubytovacom zariadení, či na staré a opotrebované zariadenie. Niektorí píšu, že bolo v izbe, za ktorú si zaplatili, všetko špinavé a hneď pri vstupe ich omráčil veľmi nepríjemný zápach. Ľudia na poličkách nachádzali prach, inde zas pleseň a diery vypálené od cigariet.
Nájdu sa takí, ktorí sa posťažovali na neustály hluk, ale aj zelený bazén, ktorý nepôsobil práve najlákavejšie. Niektorí sa posťažovali na nepríjemných a arogantných majiteľov. Podaktorí majitelia dokonca vyvolali v ľuďoch strach. Menili podmienky ubytovania, žiadali doplatky navyše, o ktorých predtým zmienka nebola a tvárili sa prekvapene, keď hostia chceli od ubytovania kľúče.
Fotky pekné, realita iná
Nepríjemný bol aj fakt, že majiteľovi, zdá sa, súkromie nič nehovorí a mal pocit, že môže kedykoľvek prísť aj odísť a v podstate sa „nenápadne“ stať súčasťou dovolenky. Samozrejme, kritike sa nevyhlo ani ubytovanie v zahraničí, kde ľudia taktiež natrafili okrem iného aj na nepríjemných majiteľov.
Neraz ľudia píšu, že ubytovanie na fotkách vyzeralo skvelo, no realita bola napokon celkom iná a dostali niečo oveľa smutnejšie, než za čo si zaplatili. Napríklad, v Chorvátsku sa im nepáčilo gýčové vybavenie, hmyz a všade špina. Síce nechýbala vírivka, no vraj nepôsobila lákavo. Sťažnosti padli tiež na nepríjemných hlučných susedov, ktorí si do rána užívali radovánky alebo večierky.
Ľudia upozorňujú, že vždy, keď sa niekam vyberiete, je dôležité pozrieť si nielen tie pekné a príjemné recenzie, ale pátrať aj po tých negatívnych. Samozrejme, nikdy sa nedá vyhovieť každému ubytovanému hosťovi. Hmyz, hlodavce či neznesiteľný zápach však neraz za nemalé peniaze nechce znášať naozaj nikto.
